El reciente clima de interacción entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales ha experimentado una notable transformación. Tras acusaciones por parte del presidente Javier Milei sobre intentos de desestabilización por parte de algunos mandatarios provinciales, se ha pasado de una atmósfera de tensión a una fase más serena, aunque no exenta de reclamos.

En las últimas horas, varios gobernadores han expresado su preocupación por el deterioro de las rutas nacionales y la insuficiencia de obras de infraestructura, lo que ha generado un contexto de diálogo a partir de demandas que se alinean con la necesidad de un aumento en los aportes de coparticipación por parte del Gobierno nacional. A pesar de estos reclamos, la administración actual ha adoptado un enfoque más cauteloso, designando al jefe de gabinete, Guillermo Francos, como el principal interlocutor tanto con los gobernadores que apoyan al Gobierno como con aquellos que se encuentran en la oposición.

En el marco de la próxima inauguración de la Exposición Rural, un evento significativo organizado por la Sociedad Rural Argentina, no se prevé una reunión formal entre el Gobierno y los gobernadores. Desde la Casa Rosada se ha confirmado la asistencia de Francos únicamente para el acto protocolar de corte de cintas, subrayando que no habrá espacio para discutir cuestiones relacionadas con la coparticipación en dicho evento. Varios mandatarios provinciales han confirmado su presencia y, aunque es probable que se aborden aspectos de la situación económica de las provincias, la administración nacional ha aclarado que este encuentro no estaba destinado a tratar los fondos de coparticipación.

Nueva cumbre

El diálogo entre el Gobierno y los gobernadores continuará, aunque aún no se ha fijado una fecha para una nueva convocatoria. En este contexto, se encuentra en la agenda del Ejecutivo el tratamiento de los proyectos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de combustibles líquidos, que ya cuentan con media sanción en el Senado, pero deben ser discutidos en la Cámara de Diputados.

El Gobierno ha manifestado su intención de utilizar los recursos necesarios para frenar las iniciativas que los gobernadores han impulsado en el Congreso, incluso planteando la posibilidad de veto. Francos ha indicado que el Poder Ejecutivo está comprometido a mantener un diálogo constante con los gobernadores, afirmando que las conversaciones son parte de la rutina habitual del Gobierno, especialmente en un contexto electoral donde se busca sostener posiciones sobre temas cruciales como los aumentos jubilatorios y la emergencia en discapacidad, que fueron aprobados recientemente en el Senado.

En resumen, la relación entre el Gobierno y las provincias se caracteriza por un clima de diálogo, aunque persisten demandas significativas que podrían influir en la dinámica política y económica del país en el corto y mediano plazo.