La ex presidenta Cristina Kirchner celebró este miércoles la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento universitario.

“En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”, expresó la ex mandataria en sus redes sociales.

La Cámara Baja rechazó esta tarde los vetos presidenciales en materia de salud y educación universitaria, en lo que fue un nuevo revés político para el gobierno de Milei.

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, confluyeron hoy en las inmediaciones del Congreso en la Marcha Federal, que había sido convocada para acompañar el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del Presidente. /Noticias Argentinas