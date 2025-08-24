El mensaje de Manuel Adorni en medio del escándalo por presuntas coimas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, rompió el silencio ante las denuncias por presuntas coimas vinculadas al entorno de la Casa Rosada, que involucran a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Con un mensaje breve pero contundente, Adorni se convirtió en uno de los pocos funcionarios del Gobierno nacional en referirse públicamente al tema, mientras la investigación judicial continúa su curso. El caso se abrió tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que señala que Karina Milei habría pedido pagos a través de Eduardo “Lule” Menem.

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin".

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la investigación está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. En las últimas horas, la Justicia realizó allanamientos simultáneos y secuestró documentación que suma elementos a la causa. Uno de los procedimientos más resonantes tuvo lugar en Nordelta, donde fue interceptado Eduardo Kovalivker, presidente del laboratorio Suizo Argentina; en su vehículo se hallaron sobres con más de 260.000 dólares y 7.000.000 de pesos en efectivo.

El hallazgo de esos montos en efectivo agravó la preocupación por un posible circuito de dinero irregular y reforzó la instrucción judicial. Las autoridades mantienen la investigación en curso y, por ahora, las medidas procesales y el análisis de la documentación secuestrada serán determinantes para el desarrollo del expediente.