La semana pasada, en Lomas de Zamora, una caravana en apoyo al candidato a diputado José Luis Espert derivó en un episodio que trascendió por fotografías y memes en redes sociales. En las imágenes se observa al candidato subiendo a una motocicleta para retirarse de la zona tras un incidente con lanzamiento de brócolis y algunas piedras. Inicialmente, desde el entorno del postulante se afirmó que quien lo auxilió era “un vecino que justo pasaba por ahí”, versión que circuló en comunicados y declaraciones públicas.

Investigaciones periodísticas posteriores aportaron una identidad distinta del motociclista que asistió a Espert. El periodista Gustavo Grabia informó en medios nacionales que se trata de Damián Rosati (también citado en algunas notas como Rosatti), señalado como integrante de la barra del club Comunicaciones. Según esas publicaciones, Rosati tiene una causa judicial por un intento de homicidio contra un dirigente del futsal de la misma institución, expediente que habría sido elevado a juicio pero permanece con trámite paralizado desde 2023.

La difusión de esos datos modificó la percepción pública sobre el episodio: lo que inicialmente fue presentado como un auxilio casual pasó a interpretarse como la intervención de una persona con presuntos vínculos a grupos organizados de hinchas. Desde el espacio político y desde la candidatura se reiteró que se trató de un militante o vecino que brindó ayuda tras los incidentes, aunque la nueva información volvió a colocar el foco en las conexiones entre sectores de la militancia y barras vinculadas a clubes.

El caso deja pendiente la verificación judicial y política de los hechos: por un lado, la causa que involucra a Rosati mantiene su trámite detenido; por otro, la comunicación oficial del candidato sigue sosteniendo la versión de un asistente ocasional. La difusión y el contraste de versiones reabren el debate sobre seguridad en actos de campaña y sobre la transparencia en el esclarecimiento de episodios que adquieren rápida circulación pública.