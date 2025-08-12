El gobernador de Tucumán y vicepresidente del Partido Justicialista del distrito Tucumán, Osvaldo Jaldo, ha anunciado que este miércoles, a las 10 horas, se dará a conocer la lista de candidatos del Frente Tucumán Primero para las elecciones legislativas nacionales programadas para el 26 de octubre. En una conferencia de prensa, Jaldo expresó la necesidad de aclarar la situación actual del clima electoral, que ha tomado protagonismo en el ámbito local y en otras provincias del país, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Afirmó que es esencial reconocer quién sigue gestionando los asuntos institucionales en medio de esta atmósfera electoral. El gobernador destacó que el Frente Tucumán Primero se ha manejado de manera organizada y ha seguido un cronograma electoral. Jaldo mencionó que han estado trabajando en la construcción de consensos y en la consolidación del peronismo en la provincia, asegurando que esta unión es un compromiso firme, aunque susceptible a cambios. Además, subrayó que, a pesar de la cercanía de las elecciones, no han descuidado su rol gubernamental.

También se refirió a la controversia en torno a las candidaturas testimoniales, planteando que su trayectoria política le ha enseñado la importancia de servir al partido en momentos de necesidad. Jaldo argumentó que los militantes de un espacio político deben estar dispuestos a colaborar con su partido, independientemente de las circunstancias, y citó principios del líder histórico del peronismo, Juan Domingo Perón, sobre la primacía del bien común sobre los intereses individuales.

Además, el gobernador hizo una comparación con la situación política en Buenos Aires, donde muchos funcionarios están postulándose a diferentes cargos. En este sentido, subrayó que es fundamental evaluar a los candidatos no solo por su presencia en la boleta, sino por los resultados de su gestión y su capacidad para enfrentar los desafíos actuales. Jaldo concluyó su intervención enfatizando su disposición a apoyar a los candidatos del frente y a defender la gestión del gobierno provincial, reafirmando su compromiso con la responsabilidad institucional y la mejora de la calidad de vida en Tucumán.