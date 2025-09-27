El Partido de Alfaro (PJS) apoyó la candidatura de Jaldo y al frente Tucumán Primero

El vicepresidente del PJ Tucumán y candidato a diputado nacional por el espacio Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, participó en la noche del viernes de un acto en Villa Amalia, organizado por el Partido de la Justicia Social (PJS), que expresó su respaldo a la lista de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Del encuentro participaron Beatriz Ávila, Germán Alfaro, Rolando “Tano” Alfaro, Pablo Alfaro, Ana González, Carlos Ale, Julio Ponce, Rafael Olea, Gabino Díaz, Mariano Arancibia y Rodolfo Ocaranza.

Durante su discurso, Jaldo afirmó: “Más que sumarse, el Partido de la Justicia Social lo hemos construido junto a este gran frente que es Tucumán Primero, que sintetiza el sentir y el pensar de la mayoría de los tucumanos. Quiero agradecer a Germán Alfaro, a nuestra senadora nacional Beatriz Ávila y a todo su equipo. Hoy hemos demostrado una vez más que quienes estamos militando en este espacio hemos dejado las diferencias personales y partidarias porque hemos priorizado el interés de los tucumanos”.

Además, subrayó: “Con la senadora Beatriz Ávila vamos a seguir trabajando, ella desde el Senado y nosotros desde Tucumán, para poder traer lo que por ley le corresponde a la provincia. Venimos a asumir el compromiso de defender a nuestros abuelos, a los discapacitados, a los trabajadores, a las universidades públicas, a la salud y a la educación, porque hoy, más que nunca, se necesita un Estado presente”.

La senadora Beatriz Ávila también tomó la palabra y expresó: “Hoy estamos con el gobernador Osvaldo Jaldo. Conformar el Frente Tucumán Primero nos une en pensar en Tucumán y en la gente. Desde mi banca en el Senado represento a la provincia y estoy convencida de que es ahí donde tenemos que estar, defendiendo Tucumán. Nuestro mejor candidato para el 26 de octubre es el gobernador Osvaldo Jaldo, porque es un hombre que escucha, que resuelve y que ha defendido a la provincia con decisión y firmeza”.

Por su parte, Germán Alfaro señaló: “El Partido de la Justicia Social forma parte del Frente Tucumán Primero. Hemos acompañado y dejado de lado diferencias porque entendemos que hay dos modelos: el modelo nacional, de ajuste y crueldad, y el modelo tucumano, de contención social y justicia social, que encarna el gobernador Jaldo. No tengan dudas de que el 26 de octubre va a ganar Tucumán Primero”.