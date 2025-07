En una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, legisladores del peronismo y la izquierda reclamaron la liberación inmediata de los detenidos por el escrache en la casa del diputado José Luis Espert. Además, cuestionaron con dureza a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo que calificaron como un uso desproporcionado del aparato represivo del Estado.

“El hecho imputado es tirar caca de perro y volantes. Eso debería estar tramitándose como una contravención, no con prisiones preventivas en un penal. Esto no puede pasar en un país con Estado de derecho”, sostuvo el abogado Diego Molea, rector de la UNLZ y ex consejero de la Magistratura. “Exigimos la libertad inmediata y vamos a apelar en todas las instancias”, agregó.

El caso involucra a Alesia Abaigar, funcionaria del gobierno bonaerense, detenida hace una semana y trasladada al penal de Ezeiza. Su madre, Eva Pietravello, y Daniel Protti fueron liberados tras 72 horas. En tanto, este miércoles fueron arrestados Eva Mieri (concejal y funcionaria de Quilmes), Candelaria Montes Cató, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi.

“¿Un diputado que habla de ‘cárcel o bala’, que insulta a Florencia Kirchner en la UCA, se siente amedrentado por esto?”, se preguntó Molea, en referencia a los antecedentes de Espert. A su vez, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, Bienvenido Rodríguez Basalo, advirtió sobre el “exceso punitivista” de transformar el caso en un delito contra el orden público y aplicar prisión preventiva como regla.

La conferencia se realizó en las oficinas del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y contó con la presencia de legisladores como Máximo Kirchner, Paula Penacca, Carlos Castagneto, Lorena Pokoik, Eduardo Valdés, Mónica Macha, Cecilia Moreau, y los senadores Juliana Di Tullio, Wado de Pedro y Alicia Kirchner. También estuvieron Juan Grabois, Martín Sabbatella y referentes de izquierda como Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Vilma Ripoll y Cristian Castillo.

“Hace siete días que mi hija está detenida. Allanaron mi casa de noche, me subieron a un móvil esposada. El nivel de violencia fue tremendo”, relató entre lágrimas Pietravello, quien también denunció padecer una enfermedad autoinmune que podría agravarse en contexto de encierro.

Los dirigentes presentes hablaron de “gravedad institucional absoluta”, denunciaron un “Estado policial que arrasa garantías básicas” y cuestionaron lo que llamaron una “mafia judicial”. El episodio también provocó cruces dentro del recinto, donde las diputadas Paula Penacca, Florencia Carignano y Roxana Monzón insultaron a Espert durante una discusión con la libertaria Juliana Santillán, antes de que se levantara la sesión.