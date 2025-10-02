El Senado rechazará los vetos de Milei al financiamiento universitario y de fondos al Garrahan

"El presidente tiene problemas para conseguir recursos para la gente de a pie, pero no tiene esas dificultades para conseguir fondos pagar los intereses de la deuda, para seguir bicicleteando en la timba financiera o para hacer negocios con sus amigos cerealeros. Que las personas comunes se las arreglen", apuntó.

El senador de la UCR, Pablo Blanco , anticipó que rechazara el veto de Javier Milei a las leyes y le pidió al Gobierno que tenga más empatía: "Hay que tener empatía con la gente, más que tener un excel. Más allá de defender el equilibrio fiscal, hay que tener equilibrio social".

“Nos vamos a permitir que se desfinancie el hospital Garrahan porque necesita más remuneración para sus profesionales, más medicamentos, más insumos. No se va a mejorar la calidad de vida de la sociedad porque todos los meses viajen a EEUU a pedir ayuda”, indicó Abad.

No obstante, acto seguido atacó de lleno la posición política del Gobierno Nacional. “¿Quién fue el iluminado en el gobierno que dijo que el equilibrio fiscal hay que sostenerlo atacando a la educación, a la salud, a los discapacitados y a los jubilados?"

Si bien Abad reivindicó “que los gastos se auditen”, advirtió que “este Senado no nombró a los auditores”. “También tenemos que ver cómo los egresados pueden contribuir al sostenimiento de las universidades”, añadió el Senador.

Entre sus argumentos, Abad dijo que “el Estado tiene que recuperar gobernabilidad” porque, de lo contrario, ese espacio es ocupado por el narcotráfico. “Esto se hace con educación”, argumentó.

“Me da vergüenza. Es la tercera vez que este Senado va a votar la misma ley. Ninguna política tiene sentido si la educación está desfinanciada”, dijo el dirigente bonaerense.

El senador de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad , rechazó el veto del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, y adelantó así cómo será su voto.

"Desfinanciar la universidad pública es destruir sueños. Estas decisiones de desfinanciar la salud y la educación perjudican a los sectores de ingresos bajos y medios. Es muy difícil entender por qué se insiste en este perjuicio. El paso por la universidad es importante a la hora de tomar decisiones en la vida", expresó.

La senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva , anticipó que votará en contra del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

La legisladora K planteó que las dos leyes, vetadas por el Gobierno, "salieron por consenso, eso significa acordar y gobernador es acordar, es lo que el presidente (Javier Milei) no ha entendido, en su vocabulario está más la palabra eliminar, discriminar".

La senadora de Unión por la Patria, Alicia Kirchner, ratificó su oposición a los vetos al aumento de fondos para el Garrahan y el Financiamiento Universitario: "La timba de (el ministro de Economía) Luis Caputo puede ser la tumba del pueblo argentino".

Gadano advirtió: "Que nuestros médicos y niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y estudiantes universitarios estén afuera esperando que volvamos a decidir por mayoría los mismos temas es una falta de respeto a ellos y al resto de los argentinos".

La senadora, Natalia Gadano, (Por Santa Cruz), habló de "falta de respeto" por los vetos del presidente Javier Milei al aumento de fondos para el Garrahan y el Financiamiento Universitario.

De Pedro cuestionó además la fuerte alianza del Gobierno con Estados Unidos: "En vez de reconocer que parecen funcionarios de otro país trabajando en Argentina, dicen que no hay plata".

El senador K, Eduardo "Wado" de Pedro, criticó los vetos del presidente Javier Milei al financiamiento para el Hospital Garrahan y Universidades: "Para que sepamos de la crueldad de Milei y su Gabinete, la ley tiene como objetivo afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes".

Corpacci advirtió: "Parece increíble que estemos nuevamente hablando de la necesidad de la Emergencia Pediátrica. El proyecto ha sido aprobado en las cámaras prácticamente con la totalidad de los senadores. Esto refleja que las provincias necesitan del Hospital Garrahan".

La senadora K planteó: "La verdad que rescato su coherencia, porque es coherente para negar derechos, para negar salud pública, para negar educación pública. Me avergüenza tener un Presidente que nos niega a los argentinos tener derechos que hemos conquistado durante años".

Corpacci dijo: "El Presidente demostró una vez más la coherencia que tiene. Es un Presidente que vino y durante la campaña nos dijo nos iba a destruir, que era 'un topo que venía a destruir el Estado'".

La senadora K, Lucía Corpacci, le hizo fuertes críticas al presidente Javier Milei y confirmó su rechazo a los vetos a los financiamientos al Hospital Garrahan y Universidades: "Es coherente para negar derechos, para negar salud pública, para negar educación pública".

El Senado debate los vetos del presidente Javier Milei a los fondos para el Hospital Garrahan y las universidades. Se debaten en conjunto, aprobados el primer tratamiento por 62 votos afimativos y siete negativos y el segundo, por 61 votos afirmativos y ocho negativos.

El Senado aprobó el debate de un proyecto sobre tablas (sin dictamen) presentado por el radical, Martín Lousteau, que rechaza el decreto 681/75, que promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque postergó su entrada en vigencia hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.

Mayans planteó: "Nos enteramos que el jefe de la comisión de Presupuesto en Diputados recibió US$200.000 de un narcotraficante, para su campaña para presidente, y se encarga de trabar el funcionamiento de la comisión, es una barbaridad total".

El jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, criticó al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por su supuesto vínculo con Federico "Fred" Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico.

El senador de Unión por la Patria consideró: "La idea es desalentar a la población, que la gente le tenga miedo a esta forma, que haya problemas en la votación, es lo que buscan".

Recalde planteó: "No hay información sobre el nuevo sistema votación, no hay campaña, información en escuelas, sobre cómo se votará, el Gobierno vino a romper lo que funciona bien".

El senador K, Mariano Recalde, acusó al presidente Javier Milei de tratar de "desalentar" el voto en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Consideró que el Gobierno "no hace nada" para informar a los votantes sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP).

El senador de la UCR, Maximiliano Abad, confirmó su rechazo a los vetos del presidente Javier Milei al financiamiento universitario y de fondos al Hospital Garrahan.

El senador K cuestionó : "¿Eso es equilibrio fiscal? ¿Eso es libertad? Es una estafa entre cuatro o cinco vivos que siguen haciendo negocio a costa de todos los argentinos. Estuve charlando con productores de mi provincia (La Pampa) y no les quiero contar la calentura que tienen".

Bensusán planteó: "Exigirles al presidente Milei, a Caputo y (al jefe de ARCA) Juan Pazo que aclaren si van a cumplir con la Ley 26.351, si van a revisar las declaraciones juradas y si realmente el beneficio se lo van a dar a los pequeños productores y no a las diez multinacionales agroexportadoras que siempre están haciendo los negocios dejando afuera al pequeño y mediano productor. En este país sigue habiendo un gran saqueo disfrazado de libertad".

El senador K, Daniel Bensusán, les reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, q ue aclaren si les van a "exigir a las cerealeras que acrediten que tenían el cereal al momento de presentar las declaraciones juradas", en las 72 horas que duraron las retenciones cero.

Comenzó la sesión en el Congreso. Si la Cámara Alta va en el mismo sentido que Diputados, que ya se opuso a los rechazos del Presidente, el Ejecutivo tendrá que promulgar los proyectos.

En una nueva sesión compleja para el Gobierno libertario, la oposición senatorial rechazará este jueves los vetos presidenciales a las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, en un encuentro que comenzará desde las 10 y será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

No será la primera vez que el Gobierno reciba un trompazo de este tipo: a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tuvo que reglamentar de manera obligatoria, aunque días más tarde la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución. Por ende, algo probable que vuelva a ocurrir para los temas que se discutirán hoy en el recinto.

Emergencia pediátrica

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

Universidades

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas necesitarán dos tercios para incluir a ambos sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para rechazarlos. Esto no será un problema. En la Cámara alta, las leyes fueron sancionadas por amplio margen el 21 de agosto pasado: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.

En ese encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue negado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni- y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).

Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich- Carolina Losada(Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente. / Infobae