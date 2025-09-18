El Senado sancionó la Ley Nicolás: ¿de qué se trata?

Tras el rechazo al veto presidencial de la norma que gira Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, el pleno del Senado continuó con la agenda planteada para la sesión de este jueves y sancionó la denominada ley “Nicolás” sobre atención sanitaria, cuya finalidad es evitar diagnósticos errados y mala praxis.

La iniciativa, que obtuvo 70 votos -unanimidad-, se aprobó en Diputados en diciembre de 2023 tras la muerte de Nicolás Deanna -a los 24 años- por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo.

El primer artículo establece que se debe asegurar el “derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

La normativa además plantea, en su artículo 18, que “a fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación de la aptitud profesional del equipo de salud”. En tanto, en el 19 se especifica que para las que requieran “la valoración de una destreza técnica” se tendrán que “incorporar mecanismos de simulación”.

Como miembro informante, la senadora kirchnerista y titular de la comisión de Salud de la Cámara alta, Lucía Corpacci (Catamarca), señaló que “el proyecto pide que se asuman las fallas humanas, que pueden existir y no hay que negarlas”. En esa línea, agregó: “Al contrario, es importante registrarlas para trabajar sobre ellas y averiguar por qué se producen”.

Tras la sanción de la ley Nicolás, el pleno de la Cámara alta aprobó y giró a Diputados un proyecto que impone: “A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas, sífilis y atrofia muscular espinal; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de gestión estatal o de la seguridad social y privados de la República en los que se atiendan partos y/o a recién nacidos/as”.

La encargada de defender el texto fue la radical -aunque tributa en la bancada Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut), quien apuntó al objetivo principal, enfocado en la atrofia muscular espinal. “Necesita ser detectada para garantizar vida de niños y permitirles una mejor calidad de vida. Hablamos nada más que de tiempo”, explicó.

El articulado empujado esta tarde por el recinto del Senado ahora deberá ser sancionado por Diputados, nació con la Asociación Civil sin fines de lucro “Familias AME Argentina”, para incorporar la Atrofia Muscular Espinal en la detección temprana de ciertas patologías a través de la pesquisa neonatal.

A la hora de la votación, 69 legisladores lo hicieron a favor, mientras que la macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) fue la única que lo hizo en contra. En ambas definiciones estuvieron ausentes el radical Flavio Fama (Catamarca) y el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta).

Minutos después y, al no estar presente Romero, el pleno pospuso un dictamen fomentado por el salteño para crear el “Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas”, y para darle carácter de ley al sistema “Alerta Sofía”.

El tema en cuestión quedó para la próxima sesión, donde se espera que la oposición rechace los vetos presidenciales que declaran la emergencia pediátrica -el hospital Garrahan como emblema- y que blinda los presupuestos de universidades públicas, que avanzaron ayer en Diputados.

Bochorno

Otro proyecto aprobado fue el que agrava las penas por accidentes viales, que derivó en un papelón, ya que se trata nada menos que de modificar el Código Penal -como bien indicó la larretista Guadalupe Tagliaferri-, y un par de legisladores aparecieron a último momento con avivadas para introducir cambios.

Todo esto significó largos minutos de discusión en el recinto, e idas y vueltas que demostraron la desprolijidad de los involucrados -el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, la radical santafecina Carolina Losada y la macrista pampeana Victoria Huala, entre otros- y el poco profesionalismo a la hora de votar leyes. Todo, en medio de familiares de víctimas que se encontraban en los palcos. Un verdadero zafarrancho. /Infobae