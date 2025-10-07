Javier Milei se presentó en el Movistar Arena ante un estadio repleto de seguidores de La Libertad Avanza y brindó un show musical.

Cómo fue el show de Javier Milei en el Movistar Arena

El presidente argentino intentó este lunes 6 de octubre revivir su imagen de estrella de rock al anunciar un concierto para celebrar el lanzamiento de su último libro sobre su autoproclamado "milagro" económico.

La creación del milagro: el caso argentino, un tomo de 573 páginas compuesto principalmente por los discursos de Milei del último año, se publica en el momento más convulso de sus casi dos años de presidencia.

Milei espera que el libro, que se presentó en un concierto de rock el lunes por la noche en el que él fue la estrella principal, impulse su suerte de cara a las elecciones nacionales de mitad de mandato del 26 de octubre, en las que su partido minoritario espera aumentar su número de escaños.

Durante su paso por el Movistar Arena, el mandatario presentó a "la banda presidencial", compuesta por Ana Tamagno, "en los coros, la mezzosoprano Lilia Lemoine, la demoledora de operetas kukas", Joaquín y Bertie Benegas Lynch.

A su vez, Javier interpretó diversas canciones, entre ellas, Demoliendo hoteles, de Charly García, No me arrepiento de este amor, de Gilda, Dame el fuego de tu amor, de Sandro y El Rock del gato, de Los Ratones Paranoicos.

También le advirtió a los kirchneristas que "pudieron ganar un round pero no la batalla", en referencia a la victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. "Escuchaste, kirchnerista, pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra", expreso.

Luego, arengó al público a entonar el cántico "Cristina es tobillera", en referencia a la prisión domiciliaria que cumple la ex mandataria nacional por la causa Vialidad, en respuesta a un canto de cancha de los asistentes, que habían entonado el verso "El que no salta es kuka".