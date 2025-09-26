El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó por unanimidad, en la última sesión, un proyecto de ordenanza que incorpora en el transporte público «estrategias que fortalecen la autonomía de las personas en relación al transporte público de pasajeros».

La iniciativa sancionada establece que la Municipalidad deberá «desarrollar un plan de incorporación de sistemas de avisos sonoros dentro de las unidades de transporte público de pasajeros, con información sobre el recorrido en tiempo real». Además, el texto ordena que las paradas de colectivos deben incorporar herramientas visuales, hápticas (tacto) y sonoras que colaboren con el acceso a la información necesaria para el traslado de las personas en condiciones de autonomía y seguridad. También que se incorpore esta tecnología para personas con discapacidad través de celulares.

La normativa fue promovida por los concejales Ernesto Nagle, Ana María González, Gastón Gómez, Carlos Arnedo, Emiliano Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito, Hugo Andina Lizárraga y Facundo Vargas Aignasse. /Concejo Deliberante