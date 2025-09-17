Elección en Alberdi: seis candidatos competirán por la intendencia

Seis candidatos competirán por la intendencia de Juan Bautista Alberdi en las elecciones que se harán el domingo 26 de octubre, en coincidencia con los comicios nacionales para elegir diputados nacionales.

De los seis postulantes, solo el oficialismo tucumano apelará al sistema de acoples: son 18 las listas de aspirantes a concejales que traccionarán votos en favor de la postulación de Bruno Romano, por el Frente Tucumán Primero. Romano es un exconcejal que integra el espacio político de la legisladora Nancy Bulacio.

Además del peronismo oficialista, presentaron postulantes La Libertad Avanza (Pablo Nughes) y un espacio ligado a sectores radicales: la alianza Alberdi Cambia lleva como candidato a intendente al exconcejal Luis María Augier. Fuerza Republicana, en tanto, había impulsado para el municipio a Raúl Horacio Frías. También será candidata Carolina Rodríguez, dirigente del PJ ligada al legislador y exintendente de Las Talitas, Carlos Najar. En tanto, Pueblo Unido postula a Julio Argentino Agudo.

Recordemos que este martes venció el plazo para que las agrupaciones políticas registren las listas de candidatos oficializados y para la inscripción de acoples. También se concretó la publicación del padrón definitivo de electores.

El domingo 26 de octubre habrá elecciones en ese municipio para completar el mandato vigente. En marzo, después de los polémicos audios viralizados en los que se mencionaban vínculos de sectores de la política con el narcotráfico, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la intervención del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

Como ese día también se harán en forma simultánea los comicios legislativos nacionales, el secretario de la Junta Electoral Provincial, Darío Almaraz, dijo que se trabaja en conjunto con la Justicia Electoral Nacional. "Se está haciendo un estudio entre la Justicia nacional y la Justicia electoral provincial para dar el mejor modo, la mayor celeridad posible para que el elector de Alberdi se presente sin inconvenientes dada esta doble situación de votación", afirmó.