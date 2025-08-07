Elecciones: vence el plazo legal para la inscripción de las alianzas

Este jueves 7 de agosto vence el plazo legal para la inscripción de las alianzas partidarias de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En esa dirección, el jueves finalizará el período habilitado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para la presentación de frentes, un paso clave para definir el mapa de coaliciones que competirán en los comicios.

Luego de que se defina la composición de los espacios políticos, la siguiente fecha relevante del cronograma será el 17 de agosto, cuando cerrará la presentación de listas de candidatos ante las juntas partidarias. Una vez que queden aprobadas las nóminas iniciará formalmente la campaña electoral el 27 del mismo mes.

Este año no habrá elecciones PASO dado que el Congreso suspendió su realización por única vez, lo que obliga a los partidos a resolver sus candidaturas a través de internas cerradas. /Baenegocios