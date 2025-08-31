Elecciones 2025: Corrientes va a las urnas, ¿qué se vota hoy?

Este domingo se lleva a cabo una fecha clave para la vida política de Corrientes, donde los ciudadanos de la provincia son convocados a las urnas para definir a sus representantes legislativos y autoridades ejecutivas.

La convocatoria fue oficializada por el gobernador Gustavo Valdés a través del decreto 1056/25, publicado en el Boletín Oficial de Corrientes el 26 de mayo, respetando los plazos estipulados por la legislación local.

Qué se vota en las elecciones de Corrientes el 31 de agosto

Durante dicha jornada electoral se elegirán cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. Estas incorporaciones reemplazarán a quienes finalizan su mandato el 10 de diciembre del mismo año, de acuerdo con el artículo 163 del Código Electoral de la Provincia de Corrientes y la normativa modificatoria vigente.

Además, la elección de este año incluye una definición crucial: los correntinos decidirán quién ejercerá la gobernación y la vicegobernación de la provincia para el próximo período, tal como lo dispone el artículo 4° de la convocatoria.

Con este esquema, los comicios adquieren una centralidad especial en el calendario político local, ya que, además de los cargos legislativos —de vital importancia para la formación de mayorías y la gobernabilidad provincial—, están en juego las principales autoridades del Poder Ejecutivo provincial.

Quiénes son los candidatos que se presentan

El escenario electoral de Corrientes en 2025 está marcado por una amplia oferta de candidatos que disputan la gobernación y la vicegobernación. No obstante, estos son los principales postulantes:

Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes)

Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes - Eco)

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)

Martín Ascúa (Limpiar Corrientes)

Sonia Beatriz López (Cambiá Corrientes)

Carlos Ezequiel Romero (Partido AHORA)

Adriana Leila Vega (Partido de la Esperanza)

La variedad de fórmulas revela una diversidad de enfoques políticos y estratégicos con los que los distintos espacios buscan captar el voto de un electorado heterogéneo y volátil. Mientras el oficialismo histórico aparece dividido en dos vertientes, la oposición se nuclea en alianzas con fuerte presencia local y nacional.