Elecciones 2025: cuándo se conocerá el padrón electoral de octubre

Los ciudadanos argentinos habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre deben saber cuándo estará publicado el padrón electoral para, así, constatar el lugar de votación y todos los datos necesarios para la jornada electoral en la que se renovarán las bancas de las cámaras de Diputados y Senadores.

De acuerdo al cronograma establecido por la CNE (Cámara Nacional Electoral), el padrón definitivo de electores para las elecciones del 26 de octubre estará disponible el martes 16 de septiembre. A partir de entonces, los electores podrán consultar en el sitio oficial la información pormenorizada sobre su lugar de votación.

En la misma fecha también quedarán designadas las autoridades de mesa que desempeñarán su tarea en la jornada electoral.

Qué se vota el 26 de octubre

Los electores deberán acercarse a la mesa de votación por las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. De esta manera, los argentinos que se encuentran empadronados elegirán a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025.

Cómo consultar Dónde voto en las elecciones 2025

La consulta del padrón es un trámite sencillo en el que se debe ingresar el número de DNI, género, distrito y código de validación que arroja el sistema.

Posteriormente, la Justicia Electoral ofrecerá los datos precisos para el día de la votación. Entre ellos se especificarán:

Establecimiento de votación

Dirección

Número de mesa

Número de orden del padrón

De esta manera, el ciudadano podrá dar esos datos a las autoridades de mesa y agilizar el proceso en el centro de votación.

Principales fechas del cronograma electoral nacional 2025