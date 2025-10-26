Elecciones 2025: cuántos diputados y senadores renuevan su banca este domingo

Este domingo 26 de octubre, la política argentina vivirá una jornada clave. No solo se votará para renovar 127 bancas de Diputados (la mitad de la Cámara Baja) y 24 de Senadores (un tercio del Senado), sino que además se definirá una nueva correlación de fuerzas en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

Si el presidente Javier Milei gana poder, simplificará el camino para acelerar su agenda económica, pero si la oposición logra sostener una presencia amplia podrá mantener su contrapeso legislativo.

Será un comicio inédito: por primera vez en todo el país se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) para elegir a los candidatos a Diputados y Senadores nacionales.

Cómo se eligen diputados y senadores

La Cámara Baja está compuesta por 257 miembros. Los diputados se eligen de forma directa en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La renovación es por mitades cada dos años y las bancas por distrito se asignan según la cantidad de habitantes, con un mínimo de cinco para los menos poblados.

El Senado tiene 72 integrantes, tres por cada provincia y tres por la CABA. Su renovación es por tercios cada dos años; por eso, a diferencia de los diputados, que tienen mandatos de cuatro años, en la Cámara Alta los senadores vencen cada seis años. En cada distrito, la fuerza política que obtiene más votos se lleva dos bancas y la segunda se queda con una.

Los candidatos a diputados nacionales de Tucumán en las elecciones 2025, frente por frente

El proceso electoral cuenta con nueve listas oficializadas, lo que refleja la diversidad política vigente. Tucumán elegirá a sus representantes para el período 2025-2029.

Las listas y candidatos oficializados son: