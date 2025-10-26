Elecciones 2025: hasta el mediodía votó el 23% del padrón electoral

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Desde las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

Ya votó el 23% del padrón

El nuevo corte de la Justicia Electoral se conoció a las 12 del mediodía.