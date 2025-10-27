Elecciones 2025: La Libertad Avanza gana en Buenos Aires y logra más del 40% a nivel nacional
El contundente respaldo electoral al oficialismo, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde semanas atrás registró una derrota significativa, permitirá al presidente iniciar la segunda etapa de su mandato con mayor apoyo en el Congreso y margen para implementar los cambios de gabinete anunciados.
Con más del 95% de las mesas escrutadas, el resultado de las elecciones nacionales legislativas de 2025 exhibe una victoria contundente para el espacio oficialista: La Libertad Avanza obtuvo el 40,81% de los votos para la Cámara de Diputados, mientras que el peronismo, que compitió bajo el sello Fuerza Patria y otras variantes provinciales, alcanzó alrededor del 31,6%.
El mapa electoral refleja una dispersión regional que explica en buena medida la amplitud del triunfo: el oficialismo se impuso en 16 provincias, entre ellas la más relevante por su peso demográfico, la provincia de Buenos Aires. Allí, la lista encabezada por Diego Santilli obtuvo 41,53% frente al 40,84% del peronismo, un giro notorio si se considera que en las elecciones locales celebradas hace mes y medio el peronismo había sacado una diferencia de 14 puntos. Ese vuelco en la principal jurisdicción del país resultó determinante para consolidar la mayoría relativa del oficialismo a nivel nacional.
Las legislativas pueden leerse como 24 elecciones provinciales simultáneas. La Libertad Avanza se alzó con la primera minoría en distritos diversos por su geografía y perfil socioeconómico: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. Por su parte, Fuerza Patria y sus aliados provinciales se impusieron en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.
En la Cámara de Senadores también hubo cambios relevantes: de las ocho provincias que renovaban bancas, el oficialismo ganó seis (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego). Ese resultado le permitirá equilibrar fuerzas en una cámara que hasta ahora le había sido más esquiva y modificar, en los hechos, las posibilidades de negociación legislativa del Ejecutivo en lo que resta de mandato.
Los datos parciales y la distribución territorial de los votos muestran un fenómeno de reconfiguración electoral, con distritos tradicionalmente favorables al peronismo que se vuelcan hacia la propuesta oficialista y con una fragmentación opositora que favorece la acumulación de sufragios del Gobierno en múltiples plazas. El análisis definitivo requerirá el escrutinio total y la lectura de cómo se traducen estos porcentajes en bancas, así como la incorporación de factores como alianzas provinciales, el desempeño en secciones electorales clave y la dinámica de la campaña hacia los comicios presidenciales siguientes.