Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses están convocados a las elecciones legislativas provinciales, donde se elegirán diputados, senadores, concejales y consejeros escolares.

Horario de votación

Los más de 40.000 centros de votación en toda la provincia abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 18:00.

  • Quienes lleguen exactamente a las 18:00 y haya fila podrán ingresar y emitir su voto.
  • Si se llega después de esa hora, no será posible votar.

Quiénes deben votar

Están obligados a sufragar todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Los menores de 18 y los mayores de 70 no tienen obligación de votar.

Cómo consultar el lugar de votación

Para saber el centro de votación asignado, se debe consultar el padrón definitivo:

  1. Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral Bonaerense.
  2. Ingresar el DNI.
  3. Seleccionar el sexo según el documento.
  4. Completar el código de verificación y hacer clic en “Consultar”.

El sistema mostrará:

  • Nombre y dirección del establecimiento.
  • Número de mesa y orden para votar.
  • Distrito asignado.

Documentos válidos para votar

Para poder sufragar, es obligatorio presentar un documento que acredite la identidad, que puede ser:

  • Libreta Cívica
  • Libreta de Enrolamiento
  • DNI Libreta Verde
  • DNI Libreta Celeste
  • DNI Tarjeta

Justificación por no votar

Quienes no emitan su voto en estas elecciones deberán justificar su ausencia, según establece la normativa electoral.

