Los bonaerenses concurren a las urnas este domingo en unos comicios con alcance nacional. Con 14,3 millones de electores, la Provincia elige senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados, 1.097 bancas en los concejos deliberantes y 401 en los consejos escolares.

La Junta Electoral provincia de Buenos Aires informó que hasta las 13 del mediodía votó el 30% del padrón electoral en los comicios legislativos. Los mismos tendrán lugar hasta las 18 de este domingo, y los primeros resultados se conocerán a las 21.

Karina Milei: "La gente tiene que venir a votar”

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto este mediodía en el Instituto Pedro Coveda de Vicente López y subrayó la relevancia de la jornada electoral. “Es importante, la gente tiene que venir a votar”, afirmó mientras esperaba su turno en la mesa asignada.

En breves declaraciones televisivas, la hermana del presidente Javier Milei insistió en que “la gente tiene que ir a votar” y prefirió no extenderse más en sus comentarios.

Sebastián Pareja: "Calculo que votará el 60% de la ciudadanía"

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), y armador político, Sebastián Pareja ya emitió su voto en estas elecciones 2025, en su caso en una escuela de Lomas de Zamora, y expresó: "Calculo que andará cercano al 60% de la ciudadanía", en referencia al estimado de votantes de la jornada.

"Como todo acto electoral, los que participamos estamos contentos; en lo particular muy orgullosos del trabajo hecho. Ojalá sea una jornada de paz, democrática. Aspiramos que la gente se acerque a votar", dijo Pareja.