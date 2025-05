Elecciones en CABA: La Libertad Avanza ganó las elecciones

El expresidente y titular del PRO Mauricio Macri denunció un “intento de fraude digital” por las imágenes falsas en la que se lo veía anunciando la baja de la candidatura de Lospennato. El mandatario le contestó con dureza tras votar.

“Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección”, dijo Macri.Un par de horas después, fue el turno del presidente Javier Milei, quien a las 11:26 introdujo el sobre con su voto en la urna de la mesa que le tocaba en la UTN, en el barrio de Almagro.

Luego de un par de fotos con personas que estaban en el lugar, el mandatario aprovechó para responderle a Macri: “Macri está hecho un llorón, está muy de cristal. Puro cristal”, dijo el presidente al ser consultado sobre los dichos del líder del PRO.

Antes, había atinado a decir que iban a esperar “el veredicto de la gente”, y acompañado por su hermana Karina, dejó el lugar rumbo a la Quinta presidencial de Olivos.