Elecciones en CABA en vivo: comenzaron los comicios

Lula Levy votó asegurando que "hay mucha expectativa de entrar”

La jornada electoral se presentó como un momento crucial para los candidatos en Argentina, y entre ellos, Lucille ‘Lula’ Levy, representante de Evolución, se destacó al ser la primera en ejercer su derecho al voto. Con un semblante optimista, Levy compartió su satisfacción por la campaña que había llevado a cabo, expresando: “Estamos con mucha expectativa, muy contenta y orgullosa de la campaña que tuvimos. Empezamos con muchas propuestas y terminamos con muchísimas más. Hay mucha expectativa de entrar.”

Las elecciones, un proceso fundamental en la democracia, generan diversas reacciones y expectativas en los candidatos y votantes por igual. Levy, al cumplir con su deber cívico, no sólo se enfocó en el acto de sufragar, sino que también llevó consigo un gesto amable al entregar facturas y brownies caseros a las autoridades de mesa, un símbolo de camaradería en un día que, sin duda, puede resultar estresante para quienes están a cargo de garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

En un ambiente donde las tensiones políticas pueden escalar rápidamente, la candidata se mostró distante respecto a las controversias que rodean a otros partidos. Al ser consultada sobre la denuncia realizada por el expresidente Mauricio Macri, quien acusó el uso de Inteligencia Artificial con el propósito de perjudicar al PRO, Levy optó por no involucrarse. “No estoy tan cercana, no estuve viendo. Estoy enfocada en el día de hoy, será una cuestión de otros partidos y prefiero no meterme en la cuestión de otros”, afirmó.

Con estas declaraciones, Levy se posicionó en un lugar neutral, evitando tomar partido en un tema que podría desviar la atención de su propia campaña. En un contexto electoral que se caracteriza por la polarización, su enfoque en las propuestas y el proceso mismo de votación habla de un intento por mantener el foco en los valores que promueve su partido. Así, la jornada electoral se presenta no sólo como una oportunidad para elegir representantes, sino también como un espacio para que los candidatos demuestren su capacidad para manejar situaciones complejas con seriedad y consideración.