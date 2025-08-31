Elecciones en Corrientes: aun sin resultados, el oficialismo asegura que gana en primera vuelta

La provincia de Corrientes celebró este domingo una jornada electoral que convocó a más de 950.000 ciudadanos para definir quién sucederá a Gustavo Valdés en la gobernación, renovar 15 bancas de la Cámara de Diputados y cinco en el Senado provincial, además de elegir autoridades municipales en 73 distritos, en una contienda con siete fórmulas en carrera.

La participación ciudadana fue del 70% ante las urnas

El oficialismo busca retener el poder bajo la coalición Vamos Corrientes, con la figura de Juan Pablo Valdés, acompañado por el actual vicegobernador Néstor Pedro Braillard Poccard, mientras la votación se presenta como un termómetro de las preferencias locales y de las tensiones internas que atraviesan tanto las fuerzas provinciales como el escenario político nacional.