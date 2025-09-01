Elecciones en Corrientes: el oficialismo ganó en primera vuelta

Corrientes eligió gobernador, 15 diputados, cinco senadores provinciales y 73 intendentes en las elecciones de este domingo. Para la gobernación, el ganador fue Juan Pablo Valdés, el hermano del actual mandatario provincial, que sacó el 51% de los votos.

“Los argentinos tenemos que estar unidos, las provincias tiene que estar unidas, vamos Corrientes”, aseguró Gustavo Valdés al recibir los resultados en la sede de la coalición Vamos Corrientes.

Pasadas las 22, la Junta Electoral de la provincia dio a conocer los primeros resultados. Con el 85,29% de las mesas escrutadas, Martín Ascúa, del peronismo, se quedó con el segundo lugar con el 20% de los votos, mientras que Ricardo Colombi (ECO) obtuvo el 16%. En cuarto puesto figura Lisandro Almirón, el candidato de La Libertad Avanza (LLA). El diputado nacional solo logró el 9%.

El número fue un golpe para el oficialismo nacional, que evitó una alianza con Valdés para preservar el sello propio. El armado nacional que encabezan Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem no cumplió con las expectativas que existían durante la campaña.

Qué dijo Juan Pablo Valdés tras los primeros resultados de la elección

“Muy contento, muy contento. Vamos a terminar de esperar los resultados, pero estamos muy contentos. Tenemos un número que nos da ganadores en primera vuelta”, afirmó el mandatario electo en declaraciones con la prensa que estaba presente en la sede del partido.

Valdés no solo tuvo el respaldo de los integrantes de la gestión de su hermano, sino que varios gobernadores de otras provincias expresaron su alegría por su desempeño electoral. A Corrientes viajaron Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Leandro Zdero, de Chaco. “Acá junto al gobernador electo Juan Pablo Valdés y al amigo Gustavo Valdés. Felicidades”, escribió el mandatario chaqueño en X.

Además, el candidato correntino sumó el apoyo de otros mandatarios como Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). “Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador Gustavo Valdés. Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de la Argentina en paz y con progreso para todos”, resaltó el gobernador santafesino.

Quién es Juan Pablo Valdés, el gobernador electo de Corrientes

Con una amplía diferencia sobre el candidato del kirchnerismo, que le permitió evitar el balotaje, Juan Pablo Valdés será el nuevo gobernador de Corrientes hasta 2029.

El actual intendente de Ituzaingó tiene 42 años y buscará darle continuidad al mandato que comenzó su hermano en 2017. Con su triunfo, el dominio de la UCR en la provincia se extenderá por 30 años. / TN