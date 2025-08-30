El peronismo ponen en juego la mitad de sus bancas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en las elecciones que se realizarán el próximo domingo donde se elegirán 46 diputados, en la cual el gobernador Axel Kicillof buscará derrotar Gobierno Nacional y afianzar su proyecto presidencial de cara a las presidenciales del 2027.

Las elecciones del 7 de septiembre tendrán un fuerte impacto en los comicios de octubre, debido que la pelea electoral se encuentra fuertemente polarizada entre entre el justicialismo y la Libertad Avanza, con una activa participación del presidente Javier Milei y Kicillof.

En estos comicios se renovarán 46 diputados en cuatro secciones electorales, mientras que los 23 senadores se votarán en los cuatro secciones electorales restantes.

El peronismo tendrá un fuerte desafió en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre porque pondrá en juego 19 de sus 37 bancas en la Cámara de Diputados y 10 de las 21 en el Senado.

La alianza entre la Libertad Avanza y el PRO pondrá en juego 13 de sus 26 bancas-la mayoría corresponde al macrismo- en diputados y cinco de sus 13 escaños en el Senado.

DIPUTADOS

Se votarán en la Segunda Sección electoral 11 diputados, en la Tercera -que abarca el conurbano y las localidades mas populosas de la provincia- 18 legisladores; en la Sexta 11 diputados y en la ciudad capital de La Plata, que comprende la Octava Sección, otros seis.

Unión por la Patria (UxP) pondrá en juego 19 bancas que obtuvo en 2021, de las cuales 8 corresponden a la Tercera Sección electoral; 4 a la Segunda Sección; 4 a la Sexta y 3 a la Sección Capital de La Plata.

La alianza Libertaria arriesga 13 de sus 25 diputados de los cuales cuatro pertenecen a los libertarios y ocho al PRO que corresponden 4 a la Tercera Sección Electoral, 3 a la Segunda , 4 a la Sexta Sección Electoral, y dos al distrito de La Plata.

Unión y Libertad, un desprendimiento de la Libertad Avanza, tiene seis diputados y solo ponen en juego una banca, mientras Renovacion y Fe tiene tres bancas y no arriesga ninguna banca. En esta sitaución está el monobloque Derecha Popular

El bloque que quedará diezmado será la UCR ya que entre los dos bloques que suman 15 bancas pone en juego 10 escaños, de los cuales la mayoría responde a la línea política que responde a Facundo Manes.

En estas elecciones, la Coalición Cívica tiene tres bancas y solo pone en juego una que corresponde a la diputada y presidente de la CC Maricel Etchecoín.

La izquierda pone en juego las dos bancas que tiene actualmente y que corresponden a Guillermo Pacagnini del MST y María Laura Cano Kelly, del PTS.

SENADO

El Senado tiene 46 senadores y se renuevan 23 de los cuales 10 corresponden a Unión por la Patria.

Se votarán este año ocho senadores en la Primera sección electoral que abarca el norte del conurbano bonaerense, 7 en la cuarta sección electoral (noroeste provincial); 5 bancas en la quinta sección electoral (cuya cabecera es Mar del Plata), y 3 en la Séptima sección electoral (centro de la provincia).

En esta elección, el bloque de Unión por la Patria que tiene 21 bancas -tres menos del quórum propio- pone en juego 10 escaños de los cuales siete legisladores responden a Cristina Kirchner, uno a Kicillof y uno a Sergio Massa. El último, Eduardo Bucca, no está alineado con ningún sector.

La Alianza entre la Libertad Avanza y el PRO tienen entre los dos bloques 13 legisladores y ponen en juego 5 bancas.

La Libertad Avanza pone solo una banca de las cuatro que tiene en juego que corresponde a Daniela Reich, la esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien se sumó a la Libertad Avanza, pero no podría ser reelecta porque ya cumplió dos mandatos.

La bancada del PRO tiene nueve bancas y pone en juego cuatro senadores que corresponden dos al conurbano norte, una a zona de la quinta en la Costa Atlántica y otro a la cuarta sección electoral.

En cambio, en el Senado el radicalismo tiene un solo bloque UCR-Cambio Federal-integrada en su mayoría por radicales-tiene el desafío mas importante ya que tiene 8 senadores y siete terminan su mandato en diciembre de este año.

Otro senador que termina su mandato es el ex intendente de San Miguel, Joaquin De la Torre, quien se había sumado a la LLA al asumir Javier Milei, pero en abril de este año abandono el redil libertario y arma su monobloque Derecha Popular, por diferencias con el dirigente Sebastián Pareja. /NoticiasArgentinas