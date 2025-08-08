Embargaron a una diputada de La Libertad Avanza por la venta irregular de terrenos

El Juzgado Civil y Comercial 9 de San Antonio Oeste ha dictado una orden de embargo por una cifra millonaria a la diputada nacional de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, en el contexto de una demanda relacionada con la venta irregular de terrenos en la localidad de Las Grutas. Esta decisión judicial responde a una serie de denuncias que han surgido en torno a la gestión de la diputada en el ámbito inmobiliario.

La suma provisional que Villaverde deberá abonar asciende a $50 millones. Esta cantidad se deriva de una demanda por daños y perjuicios que han presentado tres personas. Estas demandantes afirman haber realizado pagos a la diputada por terrenos que nunca fueron entregados, lo que podría implicar una operación fraudulenta en la costa rionegrina.

El fallo del juez también ordena al Banco Patagonia que retenga fondos y valores a nombre de la diputada, tanto en pesos como en moneda extranjera. Esta medida se mantendrá hasta que se esclarezca el papel de Villaverde en las acusaciones de estafas inmobiliarias que se le imputan, lo que añade un nivel de complejidad al caso.

Hasta el momento, la diputada Lorena Villaverde no ha emitido declaraciones públicas sobre este asunto. Este caso ha generado gran interés y podría ser considerado un escándalo financiero y político de relevancia a nivel nacional, dado el impacto que podría tener en su carrera y en la percepción pública de su gestión.