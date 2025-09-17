La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la declaración de emergencia en pediatría del Hospital Garrahan, con 181 votos a favor del rechazo, 60 en contra y 1 abstención; un resultado que refleja la gravedad de la crisis sanitaria y la presión política sobre el Ejecutivo. Con el clima legislativo enrarecido, los diputados se aprestan ahora a votar la ley de aumento de financiamiento universitario, instancia en la que se prevé que el oficialismo podría enfrentar un nuevo traspié electoral y parlamentario.