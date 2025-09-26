En Concepción: Jaldo inauguró un nuevo tramo de la Ruta Provincial 329

El gobernador, Osvaldo Jaldo, dejó oficialmente inaugurado el tramo de la Ruta Provincial 329 en la ciudad de Concepción, una obra clave que conecta los departamentos Chicligasta y Simoca y que beneficiará a más de 30 mil vecinos de la zona.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo; presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros; de Obras Públicas, Marcelo Nazur; de Salud, Luis Medina Ruiz; fiscal de Estado, Gilda Pedicone; senadora Sandra Mendoza; diputados, Gladys Medina, Elia Fernández, Agustín Fernández; intendente de Concepción Alejandro Molinuevo, de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez; el prosecretario de la Legislatura, Alejandro Martínez; legisladores, Javier Noguera, Marcelo Herrera, Carlos Funes, Alberto Olea, Alejandro Figueroa, Sara Lazarte, Roberto Moreno, Sandra Figueroa, Leopoldo Rodríguez; titular de Vialidad, Pablo Díaz; del IPACYM Regino Racedo, secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; Concejales, comisionados comunales, representantes gremiales, el titular de la Unión Industrial de Tucumán, Rocchia Ferro, entre otros.

El mandatario provincial destacó el valor histórico y social de la obra, “esta tarde quedará grabada en la retina y en el corazón de los concepcionenses. Durante muchos años esta ruta trajo barro, tierra, accidentes viales y complicaciones para que los chicos vayan a la escuela o para sacar nuestras economías regionales. Hoy, con mucho esfuerzo y con recursos propios del Estado provincial, junto al municipio de Concepción, dejamos inaugurado el último tramo urbano de la 329”.

El gobernador subrayó que los tres kilómetros renovados fueron ejecutados íntegramente con equipos y personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en articulación con el municipio, “aquí no hubo empresas privadas, lo hicimos entre el Estado provincial y el municipal. Esto demuestra que el Estado, cuando se lo propone, puede dar respuestas concretas a la gente”.

Asimismo, dijo que “hoy convivimos en este acto representantes de dos sectores políticos que seguramente competirán el 26 de octubre, pero lo importante es que primó el interés de los vecinos. Lo que hicimos fue poner por delante la calidad de vida de quienes viven y transitan por esta ruta”.

Por su parte, Acevedo indicó que "esta es la Ruta Provincial 329, cuya repavimentación y puesta a nuevo se estuvo esperando por años. Esto beneficia no solo a los concepcionenses, sino a todos los tucumanos que la transitan y a quienes visitan nuestra provincia".

A su vez, exclamó que "esta obra es una muestra de que la obra pública se puede concretar en conjunto entre el municipio y la provincia, trabajando de manera coordinada en beneficio de la gente".

Acevedo manifestó que "tenemos que priorizar Tucumán. Cuando lo decimos, no es un eslogan, es lo que queremos hacer en beneficio de todos los tucumanos y tucumanas".

Nazur destacó la importancia de la obra. “La inauguración de este tramo urbano de la Ruta 329 es un hecho de justicia social. Son más de cinco barrios los que se desarrollan a la vera de esta ruta, por donde circulan estudiantes, trabajadores, ambulancias y servicios. Hoy, gracias a la decisión del gobernador Jaldo, podemos transitar con seguridad”, sostuvo.

Nazur recordó que los trabajos estuvieron paralizados durante más de 12 años y que hoy, con una inversión netamente provincial y la coordinación con el municipio de Concepción, pudieron concretarse.

Por su parte, Molinuevo expresó que “hoy se cumple un sueño para muchos vecinos. Más de 30 mil personas de barrios como Municipal, San Expedito, Balbín, Monseñor Herrera, CGT y Las Vegas se ven beneficiadas. Esto es resultado de un trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad”.

Molinuevo resaltó la importancia del trabajo articulado, “lo que esperan los vecinos es que los gobernantes trabajemos juntos y que las obras se hagan realidad”.

Una obra que fortalece la seguridad y la conectividad

El tramo urbano inaugurado comprende 3,5 kilómetros renovados, que se suman a los 40 kilómetros ya recuperados de la traza que inicia en Monteagudo. La obra fue ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad, con equipos propios y trabajos por administración.

Con esta inauguración, la Ruta Provincial 329 no solo mejora la conectividad entre departamentos, sino que también brinda mayor seguridad vial y calidad de vida a miles de tucumanos. /Comunicación Tucumán