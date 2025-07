En medio de la tensión, Victoria Villarruel se acerca a los gobernadores

En menos de un mes, Victoria Villarruel recorrió la segunda provincia y se encontró con un gobernador. Esta vez fue Catamarca, donde la recibió el mandatario Raúl Jalil, aliado de Javier Milei. El 9 de julio la vicepresidenta hizo lo propio en su visita a Tucumán, aunque no se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo sino que fue acompañada por la legisladora Beatriz Ávila, que integra un interbloque con el PRO en la Cámara Alta.

El viaje a Catamarca se enmarca en la inauguración del tradicional Festival del Poncho. Villarruel también fue recibida en la Casa de Gobierno por el vicegobernador, Rubén Dusso. Por tal motivo no participó de los actos oficiales por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, donde sí estuvo presente el Presidente junto a su gabinete de ministros, entre ellos, Patricia Bullrich.

La semana pasada, la vicepresidenta y la ministra de Seguridad mantuvieron un fuerte cruce por la sanción en el Senado de seis proyectos que incomodan a la administración libertaria; tres de ellos -aumento de las jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad- serán vetados por el presidente Milei.

“El festival tendrá una edición récord en un montón de cuestiones: ventas, afluencia. Estoy muy contenta de poder venir nuevamente”, dijo Villarruel sobre su visita a Catamarca, aunque -con cintura diplomática- evitó responder sobre temas políticos. Se quedará todo el fin de semana en la provincia para recorrer las ciudades de Belén y Andalgalá, y mantener encuentros con los intendentes.

Su viaje marca un nuevo contrapunto con las estrategias de la Casa Rosada, y no solo porque Milei no realiza visitas similares a los territorios provinciales. El Presidente no mantiene contacto con los gobernadores desde que impulsaron los proyectos de ley que buscan cambios en la coparticipación del impuesto a los Combustibles Líquidosy la distribución de los ATN.

Después de algunas semanas, este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, compartió una recepción con algunos mandatarios en la Sociedad Rural Argentina.

Victoria Villarruel no pierde oportunidad de recorrer las provincias. El 9 de julio viajó a Tucumán para estar en los actos por el Día de la Independencia. Un par de semanas antes, el 20 de junio, había desembarcado en Rosario para compartir los actos por el Día de la Bandera con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin. “No hay otro lugar en Argentina para estar más que acá”, expresó aquella vez, mientras Milei homenajeaba a la bandera en la Ciudad de Buenos Aires.

El año pasado la vicepresidenta hizo lo propio con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en un homenaje al líder de la Independencia Martín Miguel de Güemes.

El reclamo de los gobernadores

La presidenta del Senado conoce bien el reclamo de los mandatarios, ya que el 10 de julio la Cámara Alta aprobó -con amplio respaldo político- los proyectos de cambios en la coparticipación de impuestos. Eso provocó fuertes cuestionamientos de Milei, quien la calificó de “traidora”, y de Bullrich, que le pidió ponerse “del lado de la gente, no del de los senadores kirchneristas”.

“Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido”, le respondió Villarruel.

Tras la aprobación en la Cámara alta, Villarruel envió los proyectos a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem los giró a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Energía, presididas por los oficialistas José Luis Espert y Lorena Villaverde, respectivamente.

Las propuestas de los gobernadores establecen la coparticipación, es decir, la distribución entre las provincias de recursos de los ATN y lo recaudado del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Aspira, además, a disolver los fideicomisos del sistema de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.