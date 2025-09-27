El presidente Javier Milei retoma hoy sus actividades oficiales en el país, tras su gira por Estados Unidos, en la que obtuvo un fuerte respaldo del gobierno de Donald Trump e intervino con un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El mandatario encabeza desde este mediodía la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), un evento que se desarrolla en el predio de La Rural de Buenos Aires entre el 27 y el 30 de septiembre y que reúne a referentes internacionales del sector turístico.

Discurso del presidente Javier Milei en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo 2025:

Milei llegó al país el viernes a las 10:16 por el aeropuerto Jorge Newbery, acompañado por la delegación oficial. Desde allí se trasladó directamente a la residencia presidencial de Olivos. A su regreso, el mandatario prevé una agenda cargada que inicia este sábado.

La cita en Palermo marca su reaparición pública en la agenda doméstica, luego de varios días en el exterior, y en un contexto de máxima expectativa por el rumbo político y económico del país.

Junto al presidente llegaron a La Rural la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Turismo, Daniel Scioli.

Por lo pronto, el evento tiene características sectoriales. La futura directora de la Organización Mundial del Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais —una de las asistentes al foro— destacó los atractivos y el potencial turístico de la Argentina. Pero no se descarta que Milei pueda deslizar algún mensaje sobre la campaña electoral y los sucesos de la última semana, con relación al auxilio norteamericano y la mejora de los indicadores macroeconómicos.