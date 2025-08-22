La causa por presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem, sumó un capítulo clave este viernes. La Justicia ordenó una serie de allanamientos para reunir pruebas, especialmente los audios que se le atribuyen al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires lo localizó minutos antes de que intentara huir en un vehículo y lo demoró en el lugar; por ahora, sobre Spagnuolo no pesa una orden de detención. "Se secuestró el teléfono celular, pieza clave para la investigación", señalaron fuentes judiciales. Desde la medianoche se desplegaron 14 operativos simultáneos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires, que incluyeron la sede central de Andis, la droguería Suizo-Argentina y domicilios vinculados a los imputados.

El exdirector ejecutivo, con 41 ingresos registrados al predio de Olivos en el último año, fue hallado en Pilar, en la vivienda de un familiar, tras los procedimientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. "Los allanamientos tuvieron por objetivo recopilar documentación y dispositivos electrónicos", informaron las autoridades. En todos los inmuebles intervenidos se incautó documentación, teléfonos y otros elementos que serán peritados en el marco de la causa para determinar la existencia de presuntos retornos vinculados a contrataciones estatales.