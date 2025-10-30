Encuentro en la Casa Rosada: Milei y gobernadores negocian pactos políticos clave
Al encuentro asiste asimismo la totalidad del gabinete, con la expectativa de que Manuel Adorni ofrezca una conferencia de prensa al finalizar, mientras que Kicillof, Quintela, Insfrán y Mellela no fueron invitados.
El presidente Javier Milei se encuentra reunido en la Casa Rosada con los 20 gobernadores y con la totalidad del gabinete nacional. Entre los ejes previstos para el debate figuran el presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria, temas que buscarán ser abordados en el marco del diálogo federal.
Los primeros mandatarios provinciales en arribar fueron los gobernadores patagónicos Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Ambos mantuvieron un encuentro previo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para tratar asuntos puntuales vinculados a sus respectivas jurisdicciones antes de la reunión plenaria.
Se espera que el resto de los gobernadores comience a llegar a la sede de Gobierno alrededor de las 17, hora señalada para el inicio del encuentro central.
Con una decisión del presidente, la convocatoria incluye a todo el gabinete y no se limita a los ministros encargados de la relación con las provincias. Además de Francos, Lisandro Catalán (Interior) y Luis Caputo (Economía), participan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).
Tras la reunión, la Casa Rosada buscará una fotografía oficial que incluiría a la mayoría de los asistentes. No obstante, cuatro gobernadores no fueron invitados por el oficialismo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), a quienes desde el Ejecutivo señalaron como interlocutores con los que, según su criterio, no resulta posible iniciar el proceso de debate y consenso en esta etapa.