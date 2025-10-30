El presidente Javier Milei se encuentra reunido en la Casa Rosada con los 20 gobernadores y con la totalidad del gabinete nacional. Entre los ejes previstos para el debate figuran el presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria, temas que buscarán ser abordados en el marco del diálogo federal.

Los primeros mandatarios provinciales en arribar fueron los gobernadores patagónicos Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Ambos mantuvieron un encuentro previo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para tratar asuntos puntuales vinculados a sus respectivas jurisdicciones antes de la reunión plenaria.

Se espera que el resto de los gobernadores comience a llegar a la sede de Gobierno alrededor de las 17, hora señalada para el inicio del encuentro central.

Con una decisión del presidente, la convocatoria incluye a todo el gabinete y no se limita a los ministros encargados de la relación con las provincias. Además de Francos, Lisandro Catalán (Interior) y Luis Caputo (Economía), participan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

Tras la reunión, la Casa Rosada buscará una fotografía oficial que incluiría a la mayoría de los asistentes. No obstante, cuatro gobernadores no fueron invitados por el oficialismo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), a quienes desde el Ejecutivo señalaron como interlocutores con los que, según su criterio, no resulta posible iniciar el proceso de debate y consenso en esta etapa.