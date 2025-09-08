Encuestas en la mira: una sola consultora se acercó al resultado final de las elecciones bonaerenses

La consultora Nueva Comunicación se convirtió en la única que predijo el contundente triunfo de Fuerza Patria en la elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, celebradas este domingo.

Según supo Noticias Argentinas, Mientras la casi totalidad de las empresas del rubro auguraban una elección mucho más reñida, e incluso varias le daban una amplia ventaja a La Libertad Avanza, la firma Nueva Comunicación, en su último trabajo finalizado el 29 de agosto y publicado el 2 de setiembre, le otorgaba 42,6 puntos porcentuales a Fuerza Patria y 33,8% a La Libertad Avanza.

El estudio presentó un margen de error muestral de ±2,8%, por lo que los resultados obtenidos se ubicaron dentro del rango esperado y mostraron una alta cercanía con los resultados finales: 47,28% para Fuerza Patria y 33,71% para La Libertad Avanza.

Nueva Comunicación es una consultora especializada en comunicación estratégica corporativa y de relaciones públicas en la Argentina.

La firma está presidida por el periodista César Mansilla y lleva más de 40 años en el mercado nacional. /Noticias Argentinas