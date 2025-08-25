Este lunes se difundieron nuevos fragmentos de los audios de Diego Spagnuolo, grabados entre agosto de 2024 y principios de 2025, en los que menciona a Sandra Pettovello y a Diana Mondino. Según adelantó Jorge Rial en Radio 10, los registros muestran que la presunta trama de coimas en ANDIS es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios.

De acuerdo con estos nuevos audios, se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en ANDIS "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios". Los registros sugieren, además, que el presidente Javier Milei estaba al tanto de ciertas irregularidades, aunque Spagnuolo indica que no pudo dialogar sobre ellas.

Los nuevos audios donde mencionan a Sandra Pettovello y a Diana Mondino

Sobre Pettovello, el exfuncionario expresó: "Sandra me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier (Milei). Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda..."

"Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra", añade en otro fragmento, e insiste: "La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA.