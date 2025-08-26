Escándalo de ANDIS: Javier Milei compartió un comunicado de la droguería Suizo Argentina

El presidente Javier Milei compartió este martes en su cuenta de Instagram un comunicado de la droguería Suizo Argentina, el laboratorio mencionado en el escándalo por los audios de conversaciones privadas que se le atribuyen al ahora desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

En un escrito, publicado en la cuenta de Suizo Argentina y difundido por el presidente, el laboratorio aseguró estar “a plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”.

“Desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra y transparente, con responsabilidad social empresaria y en conformidad con un estricto código de ética”, señaló la firma, que remarcó su “compromiso con el país”.

La empresa agregó que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información que sea necesaria en la investigación, “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.

Por otro lado, la droguería sostuvo que “continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios”, y que lo hace con “la misma vocación de los equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen” la integridad de la empresa y de “las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y bienestar de los argentinos”.

El presidente reposteó en su cuenta de Instagram el escrito y también lo subió a sus historias. Todavía Milei no se refirió directamente al escándalo de los audios que salpica al Gobierno nacional y a varios de sus funcionarios. El hecho derivó en la salida de Spagnuolo de la administración libertaria, y el ahora exfuncionario fue allanado por la Justicia.

En este marco, el primer mandatario continúa con su agenda de actividades en plena campaña electoral. Este martes a las 16 visitará el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El jefe de Estado tiene previsto recorrer la unidad militar más antigua del país, ubicada en Avenida Intendente Bullrich, en compañía del ministro de Defensa y candidato a diputado por Mendoza, Luis Petri.