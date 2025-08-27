Escándalo de Andis: Mario Lugones y Alejandro Vilchez pegaron el faltazo en cámara de diputados

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, no se hicieron presentes hoy en un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde estaban citados para dar explicaciones sobre el escándalo por supuestas coimas en el organismo. Según fuentes legislativas, ninguno de los funcionarios notificó formalmente su ausencia, lo que generó malestar entre los diputados que asistieron a la reunión informativa.

En el inicio del encuentro, los representantes de la oposición anunciaron su intención de avanzar con interpelaciones, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora para profundizar el esclarecimiento del caso. La comisión de Discapacidad volverá a sesionar el próximo martes para tratar cuatro proyectos vinculados al tema, en un clima de tensión y exigencia de respuestas por parte del Ejecutivo.

Tomó la palabra el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, quien expresó su desazón por la falta de respuestas: “lamentablemente no hemos tenido respuestas. Tenemos la idea de que no van a venir, no es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y funcionarios de este Gobierno y no vienen”. Yedlin recordó episodios similares con otros funcionarios y subrayó que, además de legislar, el Congreso tiene la función de controlar al Poder Ejecutivo, incluso con recursos extremos como el juicio político.

La reunión contó con la presencia de bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, mientras que no asistieron representantes de La Libertad Avanza y sus aliados —con excepción de alguna presencia—. Entre los temas pendientes, además de la investigación sobre Andis, figura la creación de una comisión investigadora por el fentanilo adulterado, concurso que Yedlin consideró parte de una agenda que se ve desplazada por crisis recurrentes del gobierno en lugar de centrarse en iniciativas para fortalecer organismos sanitarios y la cobertura de vacunación.