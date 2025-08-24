Escándalo de las coimas: Karina Milei se mostró en público y rompió el silencio
La secretaria general de la Presidencia, señalada por Diego Spagnuolo como una de las presuntas beneficiarias de la trama de corrupción en la ANDIS, participó en un acto en La Matanza
Karina Milei reapareció ante miles de asistentes en La Matanza durante la Jornada de Formación de Fiscales, donde pronunció palabras contundentes en respaldo a la boleta de La Libertad Avanza. Según la organización, el acto convocó a más de 8.000 personas y contó con la presencia de dirigentes como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko.
El encuentro se desarrolla en un clima marcado por la polémica por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, señalamientos que han involucrado a funcionarios y a terceros. En torno a esas denuncias, informes públicos mencionan supuestos desvíos de fondos con beneficiarios directos e intermediarios, y aluden a la participación de la droguería Suizo Argentina como posible canal de cobro. Las acusaciones, que la oposición y sectores críticos han difundido, alimentan la tensión interna en el oficialismo y la discusión pública sobre transparencia y responsabilidades administrativas.
Frente a las críticas por las listas de candidaturas de la provincia de Buenos Aires, Karina Milei defendió la conformación presentada y endureció el tono contra quienes cuestionan el armado electoral: "Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá", afirmó. También sostuvo que su espacio no busca cargos sino principios: "Vinimos a poner fin a una era... Vinimos a destruirlo".
Las declaraciones se producen después de tensas jornadas internas, con reclamos públicos de agrupaciones digitales del espacio y acusaciones sobre negociaciones con sectores del peronismo. En redes sociales, además, circularon expresiones de postulantes que generaron sorpresa al alabar al gobernador Axel Kicillof, hecho que añadió ruido al debate.