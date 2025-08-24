Karina Milei reapareció ante miles de asistentes en La Matanza durante la Jornada de Formación de Fiscales, donde pronunció palabras contundentes en respaldo a la boleta de La Libertad Avanza. Según la organización, el acto convocó a más de 8.000 personas y contó con la presencia de dirigentes como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko.

El encuentro se desarrolla en un clima marcado por la polémica por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, señalamientos que han involucrado a funcionarios y a terceros. En torno a esas denuncias, informes públicos mencionan supuestos desvíos de fondos con beneficiarios directos e intermediarios, y aluden a la participación de la droguería Suizo Argentina como posible canal de cobro. Las acusaciones, que la oposición y sectores críticos han difundido, alimentan la tensión interna en el oficialismo y la discusión pública sobre transparencia y responsabilidades administrativas.

Frente a las críticas por las listas de candidaturas de la provincia de Buenos Aires, Karina Milei defendió la conformación presentada y endureció el tono contra quienes cuestionan el armado electoral: "Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá", afirmó. También sostuvo que su espacio no busca cargos sino principios: "Vinimos a poner fin a una era... Vinimos a destruirlo".

Las declaraciones se producen después de tensas jornadas internas, con reclamos públicos de agrupaciones digitales del espacio y acusaciones sobre negociaciones con sectores del peronismo. En redes sociales, además, circularon expresiones de postulantes que generaron sorpresa al alabar al gobernador Axel Kicillof, hecho que añadió ruido al debate.