El Gobierno ya presentó ante la Justicia la lista del personal de Aduana involucrado en los controles de las valijas del avión Bombardier, que pertenece al empresario Leonardo Scatturice. El Ejecutivo asegura que no apartará a los empleados mientras avance el proceso judicial y mantiene la postura de que “no cometieron ningún delito”.

El Ejecutivo asegura que todavía no recibió pedidos de información sobre los empleados de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) que intervinieron en los chequeos del ingreso y egreso del avión matrícula N18RU, en el que viajó la pasajera Laura Belén Arrieta -gerente de operaciones corporativas de OCP TECH-, que estaba acompañada por los pilotos José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto.

La solicitud del Juzgado Penal en lo Económico N°2 -que encabeza Pablo Yadarola- abarca también a “cualquier otro agente que haya estado presente en el hall de control de ARCA al momento en que se habría indicado a los pasajeros y a la tripulación que no era necesario pasar sus valijas por el escáner”.

El juez planea llamar a declarar al personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) que formó parte del proceso de ingreso y egreso del vuelo. El oficialismo sostiene que por el momento no le solicitaron información de la Dirección Nacional de Migraciones a través de un oficio judicial.

La Justicia requirió también información sobre el procedimiento y las autorizaciones de los vehículos que se acercaron a la aeronave luego del aterrizaje. Yadarola pidió “determinar la titularidad, el destino y la función de cada uno de los vehículos mencionados, así como identificar al personal que se encontraba a bordo y el motivo de su intervención”.

El Gobierno sostiene que cumplirá con todos los pedidos de información del juzgado y busca bajarle el tono a la investigación para intentar correrla de la agenda pública. Nación respalda a los funcionarios de Aduana y asegura que cumplieron con el Código Aduanero. “No va a haber ninguna sanción interna”, agregan.

El Ejecutivo reconoce que no se realizaron todos los controles, pero insiste en que no son obligatorios, sino discrecionales y también remarca que “las valijas no pasan siempre por los escáners”. Hacen foco también en que el avión partió de los Estados Unidos, donde se “hacen todos los controles”.

Uno de los pilotos del avión, Juan Pablo Pinto, ya declaró lo que trajo en su equipaje: una valija de vuelo, un carry on pequeño con calzado, una impresora en su caja, un inflable en una bolsa transparente, una mochila con ruedas para su hijo, una valija con ropa suya y una guitarra con su estuche.