Espert baja su candidatura y Milei confirma a Diego Santilli para encabezar la nómina en Buenos Aires

El diputado nacional Diego Santilli encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia a la postulación que esta noche confirmó José Luis Espert, en medio de una controversia política ligada a los vínculos del dirigente con el empresario condenado por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Fuentes de la Justicia Electoral consultadas por este medio señalaron que el plazo para modificar los nombres y el orden de las listas destinadas a las boletas únicas de papel (BUP) ya se encuentra vencido. Por ese motivo, pese a la decisión de Espert de dar un paso al costado, su imagen y datos seguirán figurando en las boletas que recibirán los 14.000.000 de electores bonaerenses.

“La instancia de impresión ya está precluida, no se puede retrotraer”, explicó una alta fuente del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, autoridad encargada de la organización electoral en la provincia. En territorio bonaerense, donde están habilitados 13.353.974 votantes, la logística de impresión y distribución de las BUP impone plazos estrictos que impiden cambios de última hora en las candidaturas.