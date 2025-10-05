El diputado nacional Diego Santilli encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia a la postulación que esta noche confirmó José Luis Espert, en medio de una controversia política ligada a los vínculos del dirigente con el empresario condenado por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Fuentes de la Justicia Electoral consultadas por este medio señalaron que el plazo para modificar los nombres y el orden de las listas destinadas a las boletas únicas de papel (BUP) ya se encuentra vencido. Por ese motivo, pese a la decisión de Espert de dar un paso al costado, su imagen y datos seguirán figurando en las boletas que recibirán los 14.000.000 de electores bonaerenses.

Espert baja su candidatura y Milei confirma a Diego Santilli para encabezar la nómina en Buenos Aires

La instancia de impresión ya está precluida, no se puede retrotraer”, explicó una alta fuente del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, autoridad encargada de la organización electoral en la provincia. En territorio bonaerense, donde están habilitados 13.353.974 votantes, la logística de impresión y distribución de las BUP impone plazos estrictos que impiden cambios de última hora en las candidaturas.