Por medio de un video publicado en las redes sociales, José Luis Espert dio respuesta a la controversia generada por la transferencia de USD 200.000 que recibió de una empresa vinculada a Fred Machado, empresario que se encuentra detenido por cargos de narcotráfico. Al respecto, aseguró que el vínculo fue con una empresa y que la transferencia no corresponde a un pago por campaña sino a un trabajo realizado como economista. Minutos después de la publicación del video, el presidente Javier Milei volvió a respaldar al candidato a diputado.

La grabación fue revisada por el sector político del Gobierno y allí, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza dio respuestas a las acusaciones que indican que fue financiado por Machado en 2019, cuando compitió por la presidencia de la Nación.

En el video, Espert sostuvo: "A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política“.

Además, detalló que “en ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”.

En cuanto a los servicios prestados para la empresa, Espert indicó que fue contactado por “el señor Iván Morales, de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada".

“En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los doscientos mil dólares se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente, porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo”, detalló.

De manera contundente, Espert aseguró que “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara.

“Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé shockeado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida”, expresó.

Respecto a los fondos recibidos, Espert estableció cuatro puntos. Al respecto, enumeró: “Quiero dejar claro: uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de mi investigación propia. Quinto, puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás”.

En cuanto a su patrimonio, el candidato por La Libertad Avanza remarcó que “hace cuatro años inventaron esta campaña sucia que hoy repiten. Grabois volvió a levantar los mismos argumentos y encima ahora se mete con mi familia. La usa como supuesta prueba de mi crecimiento patrimonial. Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que él trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que antes no tenía”.

“Obviamente, a Grabois esto no le importa, porque no le importa chequear estas cosas. Lo único que quiere es ensuciarnos y ensuciar la campaña. Quieren que los argentinos crean que somos todo lo mismo y se resignen para que nada cambie. Lo que queda claro con todo esto es que en Argentina está todo al revés”, expresó Espert, quien si bien no brindó detalles en torno a la campaña, dio a entender que mantendrá la candidatura.

“Los ciudadanos privados somos los que damos explicaciones una y otra vez, mientras los políticos corruptos, que hace décadas viven de los recursos de los más pobres, no dan nunca ninguna explicación. Por eso tenemos la responsabilidad de no aflojar, de no dejarnos psicopatear y de seguir trabajando para tener el mejor resultado posible en las elecciones de octubre próximo”, afirmó.

Minutos después de la publicación del video, el presidente Javier Milei volvió a respaldar a José Luis Espert y por medio de su perfil en X sostuvo: “El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”.

Días atrás, Espert brindó una entrevista en A24, donde sostuvo que la causa judicial en su contra, iniciada en 2021, se basa en “recortes de diarios que eran una campaña de difamación”. Según sus declaraciones, “en 2021 me veían como amenaza, yo entré como diputado. Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”, afirmó el economista libertario al periodista Pablo Rossi.

Espert subrayó que los hechos investigados corresponden a su campaña presidencial de 2019 y negó haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas de Machado en ese momento. “¿Puedo saber yo cuando en 2019 voy a presentar mi libro lo que hace esa persona dos años después?”, expresó, en referencia a los problemas judiciales que enfrentó el empresario posteriormente.

La controversia se intensificó tras la nota de La Nación, que expuso el documento que confirmaría la transferencia. De acuerdo con ese artículo, el registro de la operación quedó asentado en la contabilidad oficial del Bank of America y figura en los archivos judiciales del Estado de Texas.

El movimiento financiero, fechado el 22 de enero de 2020, fue incorporado como prueba en el proceso judicial que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero. El documento forma parte del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.” y fue admitido como evidencia clave en el juicio celebrado en 2023.

El recorrido del dinero involucró varias entidades, entre ellas la plataforma de criptomonedas OKX, la banca digital Cash Pro del Bank of America, Citibank y Morgan Stanley, hasta llegar a su destino final. La operación fue ejecutada por Wright Brothers Aircraft Title Inc, empresa de Mercer-Erwin cuya contabilidad estaba a cargo del Bank of America.

La denuncia presentada por Juan Grabois sostiene que el economista libertario habría recibido financiamiento de Machado durante su campaña presidencial de 2019. Además, se le atribuye el uso reiterado de aeronaves, camionetas y otros vehículos pertenecientes o vinculados al empresario. Según los datosdifundidos, Espert habría viajado al menos 35 veces en aviones de Machado.