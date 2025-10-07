José Luis Espert evalúa solicitar licencia en la Cámara de Diputados y ausentarse de su banca hasta el fin de su mandato, el próximo 9 de diciembre. La decisión se inscribe en un contexto de fuerte repercusión pública tras su renuncia a la candidatura en la lista de la provincia de Buenos Aires y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de las acusaciones por haber viajado en la aeronave de un empresario vinculado a presuntos círculos delictivos.

En el entorno de La Libertad Avanza sostienen que la medida permitiría evitar sesiones conflictivas y debates prolongados en la Cámara baja. El presidente de la Cámara, Martín Menem, ya oficializó la convocatoria a sesión para el miércoles a las 12 horas, donde figuran en el orden del día tanto la separación de Espert de la presidencia de la comisión como varios proyectos vinculados a la regulación del uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.

Además, se presentaron múltiples pedidos de interpelación a funcionarios nacionales que podrían generar intervenciones públicas y cruces políticos. La posible licencia de Espert llega en medio de la presión de un sector opositor que impulsa su destitución y de la cobertura mediática del llamado “escándalo narco”. Fuentes parlamentarias señalan que la medida, de concretarse, podría acortar la escalada de enfrentamientos en el recinto, aunque dejaría pendiente la resolución sobre responsabilidades políticas y eventuales sanciones dentro del cuerpo legislativo.