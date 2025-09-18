Este jueves 18 de septiembre, la Legislatura de Tucumán celebrará una nueva sesión ordinaria desde las 8:30, en la que se abordarán 12 puntos incluidos en el orden del día.

La confirmación llegó tras el encuentro entre el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quienes repasaron la agenda parlamentaria.

Entre los temas destacados figuran el DNU que transfiere al Ministerio del Interior las competencias vinculadas a la promoción del deporte, el acta acuerdo entre el Poder Ejecutivo y EDET S.A. con intervención del ERSEPT que redefine plazos tarifarios, y el decreto que establece un nuevo ordenamiento normativo para el Servicio Penitenciario Provincial y deroga la ley Nº 4.611. También se debatirá un convenio de donación entre el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio de Gobierno y Justicia para la puesta en marcha del Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán, además de la nueva ley de caducidad.

Mansilla señaló que los legisladores ya mantuvieron reuniones previas para despejar dudas y garantizar un debate ordenado: “Tenemos doce puntos para tratar, entre los cuales están los decretos de necesidad y urgencia que presentó el Poder Ejecutivo. Se trabajó en forma conjunta con las comisiones legislativas para que los temas estén claros”.

Finalmente, quedó establecido que la próxima sesión se llevará a cabo el jueves 2 de octubre.