Este martes se conocerá cuál será la empresa que llevará a cabo la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber detalló cómo avanza el proceso licitatorio para la remodelación del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo.

El empresario indicó que este martes a las 15 horas en las oficinas de Aeropuertos Argentina 2000, se abre el sobre 2, el cual decidirá, con el mejor precio, quien hará la obra.

"Siete empresas van a competir por el premio mayor que es realizar la obra, la que tenga mejor oferta económica. Entre las que compiten, se encuentra una UTE tucumana que espero tenga posibilidades", declaró Garber.

La obra tiene un plazo de ejecución de dos años y se realizará sin afectar la operatividad de la aeroestación.