El Gobierno nacional confirmó que volverá a prorrogar el Decreto N° 514/2021, que fue promulgado con la intención de promover el trabajo registrado y garantizar el acceso a beneficios sociales para los trabajadores rurales. Según la justificación, la medida fue extendida por un año para poder alcanzar los objetivos que fueron propuestos originalmente

La decisión fue confirmada por medio de la publicación del Decreto 777/2025 en el Boletín Oficial, tras haber sido aprobada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Prorrógase la vigencia del Decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, por el término de UN (1) año, contado a partir del 1° de septiembre de 2025“, establecieron en el primer artículo del documento oficial.

De esta manera, las autoridades nacionales explicaron que el impacto de las políticas implementadas a partir del decreto original se reflejaron en la mejora de los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias.

Según lo expresado por diversos representantes de las economías regionales, asociaciones sindicales y entidades de productores subrayaron la importancia de mantener la vigencia de la norma para consolidar los avances logrados en materia de inclusión laboral.

Luego de haber entrado en vigencia, el Decreto N° 514/21 introdujo un conjunto de medidas orientadas a fomentar el trabajo registrado y ampliar los beneficios de la seguridad social para quienes desempeñan tareas en actividades temporales y estacionales del sector rural, así como para sus grupos familiares.

Entre los puntos centrales de la normativa, el artículo 2° dispuso que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores contratados bajo las modalidades previstas no sean inferiores al 100 % del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, conforme a las condiciones y términos establecidos por la reglamentación complementaria.

No obstante, el documento también hacía referencia a los beneficiarios de ayudas sociales como el plan Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar.

En lo que respecta a la articulación entre políticas sociales y empleo formal, el artículo 3° de la normativa estableció la posibilidad de que los beneficiarios de determinados programas y prestaciones sociales pudieran conservar dichos beneficios al ser incorporados bajo las modalidades de contratación contempladas en la norma. / Infobae