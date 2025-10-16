Extienden la concesión de la Terminal de Ómnibus hasta abril de 2026

El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó la firma de la extensión del plazo de concesión de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán, asegurando su continuidad hasta el 27 de abril de 2026.

Acevedo estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls y el apoderado de la Terminal, Ariel Spector. Además, estuvieron las escribanas Olga Inés Navarro, a cargo de Registro de Gobierno, y María Josefina Jaeggy Nores, escribana adscripta.

El ministro, Marcelo Nazur, dijo que “hoy es un día importante para toda la gente que está involucrada en la terminal. Se firmó este instrumento legal que veníamos hablando para diferir el plazo de entrega por seis meses. Queremos llevar tranquilidad a los más de 100 trabajadores que seguirán en sus puestos".

Además, el ministro informó que el pliego para la nueva licitación ya está circulando entre los distintos ministerios. Actualmente, se encuentra en el Ministerio de Economía y luego pasará a la Fiscalía de Estado para su aprobación final.

“El objetivo es modernizar la terminal, refuncionalizarla y establecer un nuevo plazo de concesión e inversión”, explicó, aunque aclaró que los detalles técnicos se definirán una vez finalizado el circuito administrativo.

La prórroga busca asegurar una transición ordenada y sin interrupciones en un servicio clave para el transporte público de Tucumán.

El apoderado de Terminal del Tucumán S.A., Ariel Spector, afirmó "vamos a seguir operándola como venimos haciéndolo hace 30 años. Estamos conformes, se trabajó muy bien con la provincia. Es un servicio complejo, con 100 personas trabajando, y creemos que esta fue la mejor solución mientras se define el futuro de la concesión".

Spector confirmó el interés de la empresa en presentarse a la nueva licitación prevista para 2026, y reconoció que, si bien el edificio tiene más de 30 años, se encuentra en funcionamiento y con mantenimiento constante.