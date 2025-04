Fallo contra el mega DNU: la Justicia consideró inconstitucional la quita del aporte sindical

El Juzgado Federal N°2 de Azul declaró inconstitucionales a los artículos 73 y 86 que se encontraban en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Este dejaba sin efecto a la obligatoriedad los aportes sindicales de los trabajadores, por lo que pasaba a exigirse la conformidad expresa del empleado para autorizar su retención por parte de las entidades gremiales.

Los detalles del fallo contra el DNU que afectaba a los aportes sindicales a entidades gremiales

El reclamo fue efectuado por el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría. En este sentido, el juez Martín Brava resaltó que dicha disposición del poder ejecutivo nacional suponía un "avasallamiento de las funciones exclusivas del Poder Legislativo y un apartamiento del sistema republicano instaurado en nuestra Constitución Nacional afectando derechos individuales y colectivos de trabajo que ostentan protección y garantía constitucional".

En la demanda se argumentó que el megadecreto "modifica la letra y el espíritu de la convención colectiva que establece de manera automática el aporte solidario del trabajador", lo que ocasiona un desfinanciamiento de las entidades sindicales en general y al olavarriense en particular.

En este sentido, los fondos provenientes de las cuotas solidarias de los trabajadores mercantiles de los partidos de Olavarría y Laprida ya no ingresarían en el patrimonio de la organización gremial, chocando con los artículos 100 y 101 del Convenio Colectivo 130/75, a través del cual se regula la retención de la cuota solidaria y la cuota sindical.

Es importante tener presente que el magistrado ya había dictado una medida cautelar en marzo de 2024, donde había expresado que el DNU 70 no cumplía con las dos situaciones excepcionales que deben reunirse para asumir esta función legislativa: por un lado, que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario. Por otro lado, que la situación sea de una urgencia tal que deba ser solucionada en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.

La eliminación de la cuota obligatoria podría ser una realidad

Un sector de la oposición -liderado por el radicalismo- volvió a la carga con su intención de impulsar la democratización sindical y establecer límites a las reelecciones de los dirigentes aunque solo lograría, por ahora, avanzar en la eliminación de la cuota solidaria obligatoria que pagan los empleados.

Se descuenta que la movida contará con el aval de la mayoría de los libertarios y de algunos bloques opositores que vienen batallando desde 2024 con los proyectos para poner límites a los dirigentes sindicales y avanzar en la democratización sindical, que es rechazada por el arco gremial.

Sin embargo, la misión no será fácil. El debate se había iniciado el año pasado en la comisión de Legislación Laboral, que preside el economista radical, Martín Tetáz. Si bien parecía que la iniciativa avanzaba con el impulso de los bloques dialoguistas, el proyecto no pudo ser aprobado en el recinto porque no llegó al quorum.

Esta mañana el tema volvió a plantearse en la comisión que preside el economista para volver a exponer los proyectos, en medio de fuertes cruces entre los diputados. Como se trataba de una reunión informativa, se acordó volver a reunirse la semana próxima con invitados para que sigan exponiendo sobre el tema y en 15 días volver a insistir con el dictamen.

Tetaz debió sortear de todos modos las críticas de los diputados de origen sindical que cuestionan las modificaciones y hasta lo acusaron de manipular la agenda de la comisión para ir en contra de los sindicatos.