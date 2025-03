Ferroviarios están en desacuerdo con el proyecto de reconversión de la Estación Mitre

Los proyectos de reconversión del predio de la Estación Mitre generaron inquietud entre los trabajadores ferroviarios de Tucumán, quienes advierten sobre los posibles riesgos que podrían acarrear para sus empleos y para la preservación de la identidad del sector en la provincia. En conjunto con la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (Apdfa), los empleados solicitan al Gobierno provincial y al municipio Capital, que les permitan participar en las reuniones donde se analizarán los pr

oyectos que se pretenden llevar a cabo.

Pedro Díaz, trabajador de los Talleres de Tafí Viejo, comentó que junto al gremio analizan presentar un plan para evitar la “desaparición” de la estación Mitre tal como se la conoce y criticaron la postura del Gobierno que, según ellos, impulsa las construcciones inmobiliarias y “minimiza” la importancia de los trenes en la provincia. “No estamos en contra de la modernización, pero queremos consensuar un proyecto que favorezca a todos, hay que lograr un equilibrio entre el sistema ferroviario y la modernidad. Esto se llama ordenación del territorio y va a generar muchas fuentes de trabajo”, comentó.

Sumado al reclamo de su compañero, Franco Díaz criticó el interés de algunos sectores en construir torres en el predio y propuso reconvertir la estación en un edificio con similares características a la nueva terminal de ómnibus. “El negocio es liso y llano. Las tierras del ferrocarril cotizan mucho, y hay empresarios y políticos que no les importan los ferroviarios. Hay una empresa que tiene la concesión del predio y ellos deben hacerse cargo de todo; el estado actual del lugar no es culpa de los trabajadores, es de la empresa que nunca hizo nada. Ahora quieren hacer un shopping, pero podrían hacerla como la terminal de ómnibus, con bares y comercios, y mantener el ferrocarril y su esencia”, señaló. En otras líneas, Díaz explicó que los trabajadores presentaron un proyecto que buscaba poner en marcha un “tren más corto”, sin embargo, no tuvieron el apoyo político necesario. “Nosotros buscamos que no se saque el ferrocarril de la zona. El tren más corto que propusimos era conectar La Banda (Santiago del Estero) con Tucumán y que atraviese todos los pueblos; el gobierno provincial nunca apoyó estos proyectos, pero ahora sí apoya este proyecto inmobiliario”, reclamó.

Tras conocerse los proyectos de reconversión de la Estación Mitre, la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (Apdfa) emitió un comunicado en el que criticó la falta de interés de los gobiernos en el sistema de trenes.

"Lo inexplicable es que administraciones provinciales como Tucumán no solo no defiendan el sostenimiento de un servicio esencial, sino que piensen en el ferrocarril como una ‘molestia’ para una ciudad en lugar de aprovechar la infraestructura existente y diseñar políticas de transporte integral para generar desarrollo y modernidad en la provincia”, señalaron. A la vez, criticaron que abandonar o transformar la estación Mitre “en otra cosa” demuestra una grave resignación política a perder la posibilidad de recuperar un transporte eficiente con innumerables ventajas energéticas y ecológicas. / La Gaceta