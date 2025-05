Ficha limpia: Francos aseguró que ni Milei ni él hablaron con Rovira

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció recientemente sobre la inesperada votación en el Senado respecto al proyecto de ley de Ficha Limpia. En sus declaraciones, Francos desmintió la posibilidad de que él o el presidente Javier Milei hayan mantenido contacto con el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para influir en los senadores de la provincia con el fin de que se opusieran a la iniciativa legislativa.

La votación, que sorprendió al oficialismo, reveló que los dos senadores misioneros, quienes se esperaban como aliados, votaron en contra del proyecto. "Fuimos al recinto pensando que teníamos 38 senadores que acompañaban el proyecto y nos sorprendimos con la votación por el voto de los dos senadores misioneros", comentó Francos en un programa de radio, reflejando la decepción del gobierno ante la falta de apoyo esperado.

En el mismo contexto, el jefe de Gabinete abordó la controversia en torno a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), afirmando que no es correcto afirmar que Misiones haya recibido más apoyo financiero que otras provincias. "No hemos dado prácticamente ATN salvo en casos de emergencias por inundaciones, temporales y sequías, solo en esos casos y por sumas muy limitadas, y no es la provincia de Misiones la que más ha recibido", subrayó, buscando aclarar la situación ante las críticas.

Francos destacó la distancia entre el presidente Milei y Rovira, afirmando que el mandatario "jamás ha hablado" con el exgobernador y que apenas lo conocía de un encuentro previo a la campaña presidencial. Estas aclaraciones parecieron dirigidas a desmitificar cualquier insinuación de un acuerdo detrás de la negativa al proyecto de ley. El funcionario también se refirió a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien había apuntado al gobierno como responsable del rechazo a la ley, acusando a los senadores misioneros de "traición" al cambiar su voto.

En su análisis, Francos expresó una preocupación compartida entre muchos argentinos sobre la candidatura de Cristina Kirchner, dada su situación judicial. "A la mayoría de los argentinos nos molesta que Cristina Kirchner, con todos los problemas judiciales que tiene, pueda presentarse a una elección y que si no se presenta pueda plantearse como proscripta", reflexionó, sugiriendo que, en su opinión, una eventual postulación no tendría un buen resultado electoral para la expresidenta. Finalmente, aunque Francos expresó que sería beneficioso contar con una ley de Ficha Limpia, advirtió sobre el riesgo de que esta se perciba como un intento de proscribir a Kirchner, lo que podría resultar en un rechazo más amplio por parte de la ciudadanía.