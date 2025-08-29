En la continuidad del escándalo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se conoció este jueves un nuevo audio de Diego Spagnuolo: dice que alrededor de la secretaria de la presidencia, Karina Milei, hay "olor a podrido" y descalifica a Eduardo "Lule" Menem.

"El problema... Todavía no tuvo ningún quilombo Karina. Porque la gente no la quiere a Karina. Pero encima se genera alrededor de ella un... o sea... todo este olor a podrido. Vos lo ves a Lule... Lo ves, es negro, desagradable...", dice Spagnuolo en el nuevo audio, del que tampoco se conoce fecha exacta ni cómo se obtuvo.

De esta manera, se incrementa el escándalo de supuesta corrupción en la ANDIS, mientras desde el Gobierno tratan de desacreditar a Spagnuolo asegurando que "es mentira".

"Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió", afirmó el presidente Javier Milei durante la accidentada caravana del miércoles en la que fue su primera declaración sobre el escándalo que involucra a su hermana.

Lo concreto es que a medida que pasan los días, los audios siguen filtrándose y en cada uno de ellos menciona a Karina Milei y a Lule Menem, apuntados por las supuestas coimas en la ANDIS. De esta manera, queda confirmado que Spagnuolo estaba siendo grabado desde hace tiempo.

Por lo pronto, el extitular de la ANDIS se presentó este jueves ante la Justicia y designó a un abogado para que lo defienda en la causa que se lo investiga.

En los primeros audios, a Spagnuolo se le adjudicó hablar de una trama de presuntas coimas pedidas a proveedores de la ANDIS y repartidas por uno de ellos: la droguería Suizo Argentina, que fue allanada como el exfuncionario.

En ese relato le adjudicaban "un 3% para Karina".

Mediante una denuncia de Gregorio Dalbón, abogado que supo defender a Cristina Kirchner y a Julio De Vido, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello ordenaron allanamientos y secuestraron celulares de exfuncionarios y dinero de empresarios, con los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, de la droguería apuntada como intermediaria.

En los demás audios filtrados, dados a conocer por medios afines al kirchnerismo, Spagnuolo cuestiona a ministros y hace referencia al presidente Javier Milei, aunque por temas que no pueden vincularse directamente con el escándalo de las presuntas coimas narradas en las anteriores grabaciones, ya que no queda claro el contexto de sus dichos.

A medida que pasaron los días, siguió el escándalo mediático y se conocieron nuevos audios, como el que Spagnuolo apunta contra Karina Milei y, sobre todo, contra Lule Menem por un presunto esquema de corrupción en ese organismo.

Además, utilizó una frase grosera para definir la relación Karina-Lule y tildó de "pelotudo" a Manuel Adorni por una insólita conferencia de prensa en la que mostró una radiografía de un perro.

Como las otras veces, no hubo referencias temporales ni una explicación sobre cómo se obtuvieron las grabaciones. No obstante, se cree que los audios habrían sigo gravados entre agosto de 2024 y junio de 2025.

En uno de esos audios, Spagnuolo habla del esquema de "repartijas" en Discapacidad y menciona a la droguería Suizo Argentino, apuntada por el supuesto pago de sobornos.

"A ver, estaban todas las empresas calientes", dice la voz atribuida a Spagnuolo. "Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar (...) Nosotros ya tenemos todo repartido (...) Vos sabés que vendes 10, yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30, esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo [Argentina] ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55/60 y 'ustedes venden 10, 10 y 20 y venden poronga, lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad, y cobro siempre primero, y todo'... Y esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20% y los mean, y obviamente está re caliente", se escucha en el audio.

"Son desprolijos, son desprolijos", continúa Spagnuolo. Y apunta directamente a Eduardo Menem como responsable de esa situación.

"Y todo eso es Lule [Menem], todo eso es Lule, todo eso es Lule. (...) Nos está cogiendo a todos con la pija de Karina, no con la de él", se despacha, soez, Spagnuolo.

Y sigue: "Los monjes negros son más sanos, más prolijos, no dejas los dedos pegados. Esté está dejando los dedos pegados (...) ¿Aparte son seis meses que recién llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho? (...)", criticó en los audios que reveló Carnaval, el canal de stream que algunos atribuyen a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha del Chiqui Tapia.

Diego Spagnuolo se presentó en Comodoro Py

El extitular de la ANDIS se presentó ante la Justicia, a raíz del escándalo de los audios que el mismo exfuncionario describe un supuesto pago de sobornos y designó un abogado.

De esta manera, tras la presentación en la causa por parte del droguería Suiza Argentina SA, es la primera designación de una abogado para ir diseñando lo que será su estrategia de defensa de cara al avance de la investigación que lo coloca en medio de un posible entramado de corrupción.

Bajo estudio hay un circuito de sobornos que incluyen el organismo que tenía a cargo Spagnuolo y donde ya el propio Gobierno detectó sobreprecios del 27% en la compra de un medicamento puntual. / Clarín