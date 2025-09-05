Francos repudió el desagradable posteo del "Gordo Dan" contra Luis Juez y su hija

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a repudiar este jueves un ofensivo mensaje publicado en X por Daniel Parisini, más conocido como "Gordo" Dan, el influencer libertario cercano al Gobierno, en el que expresaba duras palabras contra Luis Juez y su hija, que sufre de una discapacidad, por lo sancionado en el Senado.

"Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión", sostuvo el jefe de Gabinete en Todo Noticias, a la vez que agregó que no pudo hablar con Javier Milei aún sobre el tema porque el mandatario se encuentra de viaje en Estados Unidos.

Segundos después de que Francos salió a dar su posición en Todo Noticias, Parisini, conductor del canal de streaming oficialista Carajo y miembro de las “Fuerzas del Cielo”, la agrupación que encabeza Santiago Caputo, borró el comentario.

El fuerte mensaje del "Gordo" Dan respondía a que Juez votó a favor de rechazar el veto que dejaba sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad.

"Se habrá dado cuenta que cometió una barbaridad y lo borró", dijo Francos al enterarse de que el Gordo Dan ya había sacado de su perfil de X el mensaje.

El jefe de Gabinete sostuvo que el influencer libertario "no forma parte del Gobierno" y que no sabe si alguien controla lo que escribe en las redes sociales. "Él es una persona independiente y expresa posiciones independiente", remarcó.

"Es una persona que se desubicó y que el partido La Libertad Avanza no comparte", sostuvo Francos, quien además apuntó que "el Presidente seguramente estará en contra del tuit".

Al mismo tiempo, Francos indicó que se puso en contacto con Juez. "Lo llamé hace un rato, no se puede considerar la forma en que se expresó este señor. No hay disculpas para esto", subrayó.

Sobre la actividad que tuvo el Senado este jueves, Francos anticipó además que si en Diputados se mantiene el proyecto se aprobó en la Cámara Alta para poner límites al Presidente en el uso de los DNU, la ley se vetará.

"Es insólito que el mismo partido que estableció la reglamentación de los DNU sea el partido que ahora intenta modificarlo para que el Gobierno no pueda sostener un veto. La verdad me parece que no tiene mucha lógica la forma en que se ha planteado. Si sale en el sentido que se planteó, seguramente otra vez tendremos que apelar al veto para que no se ponga en vigencia", advirtió.

El "Gordo" Dan borró el tuit inicial, pero contratacó contra Luis Juez

Después de borrar el tuit de la polémica, el "Gordo" Dan volvió a publicar un mensaje ofensivo contra el senador Juez luego del voto del cordobés a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y en contra del veto presidencial.

En su seguidilla de dos mensajes, primero posteó: "Están quebrando al país y condenando a la MISERIA a las generaciones futuras de la Argentina ADREDE pero un gordo tuitea muy fuerte".

De inmediato, volvió a arremeter con dureza contra el senador Juez, donde hizo alusión a su vida personal.

En tanto, en un tercer mensaje, afirmó: "Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono".

Pese a esa afirmación, en otra publicación, volvió a mencionar al Jefe de Gabinete. "Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández", escribió.

